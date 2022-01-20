Son dakika: Ümitcan Uygun davasında flaş gelişme! Esra Hankulu’ya uyur pozisyonu vermiş...

Son dakika haberleri... Ankara'daki evinde ölü bulunan Esra Hankulu'nun ölümüne ilişkin Ümitcan Uygun ile Dilan Civelek ile Furkan Gürgil'in yargılanmasına ilişkin cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasını mahkemeye sundu. Mütalaada, olay günü Ümitcan Uygun'un odada, Hankulu'nun hayati bölgesi olan başına cebir uyguladığı bu nedenle maktulün düşürülmesi veya kafasının sert ve künt bir zemine çarptırılması sonucunda hayatını kaybettiği, ardından Uygun'un cesede yatakta uyur pozisyonu vererek evden ayrıldığı ifade edildi. Adli tıp raporlarında maktulün ölümünden önceki 24 saat içinde beyin kanaması geçirdiği, ölümün maktulün evde olduğu ve kötüleştiği 01.00 ile 12.30 arasındaki saat diliminde olduğu o süre içerisinde sanık Uygun'un evde bulunduğu anlatıldı.