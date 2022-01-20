İBB’den sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne de çöktüler! ABD’deki danışmana ballı maaş





KILIÇDAROĞLU'NUN GİZEMLİ DANIŞMANI 3 YILDIR MAAŞ ALIYOR

FETÖ'den tutuklu eski MİT'çi Enver Altaylı ile bin 159 kez telefonla görüştüğü belirlenen Rasim Bölücek'te Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki Metropol A.Ş.'den maaş alan yönetim kurulu üyeleri arasında bulunuyor. Şirketin web sitesinde ismi yer almayan ancak Ticaret Sicil Gazetesi verilere göre, 20 Mayıs 2019'da yönetim kurulu üyesi olarak atanan Rasim Bölücek'in ikamet adresi ise Manhattan New York olarak görülüyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun akıl hocası olarak bilinen Bölücek'in CHP'nin 14. katında kendisine ayrılan ofiste halen danışmalık yaptığı öğrenildi. CHP'nin sağ seçmene yönelmesinde ve Kılıçdaroğlu'nun "Kontrollü darbe", "Adil Öksüz MİT'çi" gibi yalanlarının da mimarı olduğu bilinirken, Mansur Yavaş'ın göreve geldiğinde açıkladığı şirket maaşlarına göre Bölücek'e ödenen maaş 200 bin lirayı geçmiş durumda. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıkladığı ve kamuoyunda uzun süredir tartışılan eski danışman diş hekimiyle de Kılıçdaroğlu'nu Rasim Bölücek'in tanıştırdığı öğrenildi.





PARALI SÖZCÜ

Sözcü Gazetesi yazarı Ayşe Sucu da ABB iştiraki şirketlerin yönetim kurulu üyeliğinden maaş alan isimler arasında. ABB TV'de "İnsana Dair" program yapan Ayşe Sucu, belediye iştiraki Portaş Proje İnşaat Taahhüt Asfalt Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin yönetim kurulu üyelerinden. Ayşe Sucu da belediye iştirakinden 2 Şubat 2021 tarihinden bu yana maaş alıyor.