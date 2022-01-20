Teslim olan PKK’lı dağdakilere seslendi: “Fırsatını bulan kaçsın”





'FIRSAT BULAN KAÇSIN'

Dağdaki teröristlere seslenen M.Ü. şöyle konuştu: "Oradakilere de sesleniyorum. Kim fırsat bulduysa kaçsın. Orda kalmasın. Gelsinler annesi, hepsi burada üzülüyor. Onu sayıklıyor. Gelsinler demokrasi diye bir şey yok orda. Söyledikleri gibi askerler bize kötü muamelede bulunmadı. Kaçmak isteyenlere söylüyorlar. Diyorlar ki siz gitseniz de askerler ya sizi öldürür ya JİTEM yapar. İşi bittiğinde seni öldürecek. Seni ajanlaştıracaklar. İşi seninle bittiği an seni öldürecek ya da kızlara tecavüz edecekler.