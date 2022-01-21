Haberler Gündem Haberleri 18. büyükelçiliğimizi El Salvador’da açacağız
Giriş Tarihi: 21.1.2022

18. büyükelçiliğimizi El Salvador’da açacağız

18. büyükelçiliğimizi El Salvador’da açacağız
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, El Salvador'un Ankara Büyükelçiliği'nin resmi açılış törenine katıldı. El Salvadorlu mevkidaşı Alexandra Hill'in de hazır bulunduğu törende konuşan Çavuşoğlu, "Latin Amerika'ya stratejik bir anlayışla yaklaşıyoruz ve açılım politikamız son derece başarılı bir şekilde devam ediyor. Türkiye'nin Latin Amerika'yla ticareti son 20 yılda 15 kat arttı. 2002'de Türkiye'nin tüm Latin Amerika'daki büyükelçilik sayısı 6'ydı, Latin Amerika ülkelerinin de Türkiye'deki büyükelçilik sayısı 6'ydı. Şimdi El Salvador büyükelçiliğiyle Türkiye'de 16 büyükelçilik var. Türkiye'nin Latin Amerika'daki büyükelçilik sayısı 17'ye çıktı, 18'inci büyükelçiliğimizi yakın zamanda El Salvador'un başkenti San Salvador'da açacağız" dedi. Konuşmanın ardından resmi açılış töreni için kurdele kesildi.
ARKADAŞINA GÖNDER
18. büyükelçiliğimizi El Salvador’da açacağız
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA