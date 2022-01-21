18. büyükelçiliğimizi El Salvador’da açacağız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, El Salvador
'un Ankara
Büyükelçiliği'nin resmi açılış törenine katıldı. El Salvadorlu mevkidaşı Alexandra Hill
'in de hazır bulunduğu törende konuşan Çavuşoğlu, "Latin Amerika
'ya stratejik bir anlayışla yaklaşıyoruz ve açılım politikamız son derece başarılı bir şekilde devam ediyor. Türkiye'nin Latin Amerika'yla ticareti son 20 yılda 15 kat arttı. 2002'de Türkiye'nin tüm Latin Amerika'daki büyükelçilik sayısı 6'ydı, Latin Amerika ülkelerinin de Türkiye'deki büyükelçilik sayısı 6'ydı. Şimdi El Salvador büyükelçiliğiyle Türkiye'de 16 büyükelçilik var. Türkiye'nin Latin Amerika'daki büyükelçilik sayısı 17'ye çıktı, 18'inci büyükelçiliğimizi yakın zamanda El Salvador'un başkenti San Salvador
'da açacağız" dedi. Konuşmanın ardından resmi açılış töreni için kurdele kesildi.