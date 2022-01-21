CHP’li Şahin “ispat etmezseniz şerefsizsiniz” demişti! Kirli rüşvet çarkı ispatlandı





KAN KUSTURAN İSTANBUL EKİBİ

Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Erdağı'nınönderliğinde kamuoyunda 'İstanbul ekibi' olarak anılan bir grup olduğunu ve bu grubun belediye adına yaptığı iş ve görüşmelerde yatırımcı ve müteahhitlerden rüşvet istediğini iddia eden Mehmet Seven, "Bizim CHP'li başkanlara ne oluyor? Partimize oy kaybettiriyorsunuz, bunların hepsini görevden alacaksın, partiden atacaksın.