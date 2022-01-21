CHP’li Şahin “ispat etmezseniz şerefsizsiniz” demişti! Kirli rüşvet çarkı ispatlandı

CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in danışmanı ve Belediye iştiraki KAYI A.Ş'nin yönetim kurulu başkanı olan Selçuk Erdağı, önceki akşam Belediye binasında bir müteahhitten yüklü miktarda rüşvet alırken polis tarafından suçüstü yakalandı.
SABAH, CHP'li Belediyede dönen rüşvet çarkını aylar öncesinden manşetlerine taşımıştı. CHP'li Başkan Semih Şahin ise, "İspat edemezseniz şerefsizsiniz" diyerek rüşvet çarkını yalanlamıştı.
Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, seçimleri kazandıktan kısa bir süre sonra İstanbul'dan bir ekip getirerek Belediyede kritik noktalara yerleştirmişti. Bu ekibin başında yer alan Selçuk Erdağı'nı kendisine danışman olarak getiren ve Belediye'nin en önemli iştiraklerinden biri olan KAYI A.Ş'ninbaşına koyan Semih Şahin hakkında kentte kısa sürede rüşvet söylemleri yankı bulmaya başladı.
SABAH Gazetesi, o rüşvet iddialarını araştırmış ve eski Belediye Başkanlarından ve Milletvekillerinden biri olan CHP'li Mehmet Seven'in akıl almaz iddialarını ilk kez 2021 yılının Şubat ayında kamuoyuna duyurmuştu.
KAN KUSTURAN İSTANBUL EKİBİ
Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Erdağı'nınönderliğinde kamuoyunda 'İstanbul ekibi' olarak anılan bir grup olduğunu ve bu grubun belediye adına yaptığı iş ve görüşmelerde yatırımcı ve müteahhitlerden rüşvet istediğini iddia eden Mehmet Seven, "Bizim CHP'li başkanlara ne oluyor? Partimize oy kaybettiriyorsunuz, bunların hepsini görevden alacaksın, partiden atacaksın.
Bilecik'e gelen yatırımların ihalesini alan müteahhitlerden kurum müdürlerinden ve Bilecik'te inşaat yapan müteahhitlerden, rüşvet isteniyor" demişti. CHP'li Başkan Semih Şahin,Mehmet Seven'in yaptığı çarpıcı açıklamaları manşetlerine taşıyan SABAH'a, hakaret ederek cevap vermişti.
"İSPATLAYAMAZSANIZ ŞEREFSİZSİNİZ"
Bilecik'te yerel bir internet kanalının konuğu olan Belediye Başkanı Semih Şahin geniş yankı bulan haberin ardından canlı yayında, İspata davet ediyorum. İspatlayamazsanız şerefsizsiniz" diyerek cevap vermişti.
Aradan sadece 11 ay geçti. Rüşvet iddialarının odağındaki Semih Şahin'in danışmanı Selçuk Erdağı, önceki gün Belediye hizmet binasındaki odasında akşam 20:00 sıralarında bir müteahhitten200 Bin Dolar rüşvet alırken polis tarafından basıldı.