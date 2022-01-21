İstanbul’da kar yağışı akşam saatlerinde etkisini sürdürüyor

İstanbul'da uyarıların ardından beklenen kar yağışı başladı ve akşam saatlerinde de etkili olmaya devam etti. Avrupa yakasında bazı ilçelere kar yağarken, bazı ilçelerde ise yağmur etkili oluyor. D-100 Karayolunda Beylikdüzü-Esenyurt yönünde kar yağışı etksini artırdı. Beylikdüzü, Esenyurt, Avcılar ve Büyükçekmece'de kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Anadolu yakasında ise Kartal, Üsküdar, Çamlıca ve yüksek kesimlerde kar yağışı görülürken, diğer bölgelerde ise karla karışık yağmur gözleniyor.

THY'NİN SABİHA GÖKÇEN'DE 46 UÇUŞU İPTAL OLDU

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yarın (22 Ocak) gerçekleştirilecek uçuşların yüzde 25 oranında azaltılmasına ilişkin karar alınmıştı. Konuya ilişkin bir duyuru da Türk Hava Yolları'ndan geldi. Olumsuz hava koşullarına bağlı olarak Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan gerçekleştirilecek toplam 46 iç ve dış hat seferi iptal edildi.

TRAFİK YÜZDE 90'LARA ULAŞTI

İstanbul'da yoğun yağmur ve kar yağışının ardından trafik adeta felç oldu. Yağışın ardından önce yüzde 60-70'lere çıkan trafik yoğunluğu yüzde doksanlara kadar ulaştı.

KAR KÜREME ARACI DEVRİLDİ

Yoğun yağışın devam ettiği Kadıköy'de ise kar küreme aracının devrildiği öğrenildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kar küreme ve tuzlama aracı kayganlaşan yolda devrildi. Diğer sürücülerin haber vermesi ile olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Şerafettin Küçük'ü hastaneye kaldırırken, sürücünün hafif yaralandığını bildirdi.

İtfaiye araçlarının devrilen aracı kaldırmasının ardından trafik tekrar normale döndü.