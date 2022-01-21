Sedef Kabaş’ın ahlaksız sözlerine soruşturma

GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE TALİMAT VERİLDİ

Başsavcılık titizlikle yürüttüğü soruşturma kapsamında Güvenlik Şube Müdürlüğüne talimat verdi. İlgili yayın kaydının temini ve incelenip tutanak tanzim edilmesi, şüphelinin kimlik-adres bilgilerinin tespiti ve savunmasının alınması, ifadeyi müteakip savcılığa bilgi verilerek alınacak ek talimat doğrultusunda işlemlere devam edilmesi noktasında talimatlar yerine getirilecek.