Sedef Kabaş’ın ahlaksız sözlerine soruşturma

TELE 1 yayınında gazeteci iletişim uzmanı Sedef Kabaş'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ve sınırlarını aşan sözlerine ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.
GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE TALİMAT VERİLDİ
Başsavcılık titizlikle yürüttüğü soruşturma kapsamında Güvenlik Şube Müdürlüğüne talimat verdi. İlgili yayın kaydının temini ve incelenip tutanak tanzim edilmesi, şüphelinin kimlik-adres bilgilerinin tespiti ve savunmasının alınması, ifadeyi müteakip savcılığa bilgi verilerek alınacak ek talimat doğrultusunda işlemlere devam edilmesi noktasında talimatlar yerine getirilecek.
İNCELEME DE BAŞLATILMIŞTI
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin de sosyal medyada yaptığı açıklamada, "TELE 1 yayın kuruluşunda, Sedef Kabaş'ın Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan kabul edilmesi asla mümkün olmayan sözlerine ilişkin inceleme kararı alınmıştır. Konu ilk Üst Kurul toplantısında Kurul gündemine getirilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" açıklamasını yapmıştı.Sedef Kabaş'tan küstah sözler: Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etti