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Giriş Tarihi: 21.1.2022 20:12 Son Güncelleme: 21.1.2022 20:15

Sedef Kabaş'ın ahlaksız sözlerine soruşturma

ARZU KAYA ARZU KAYA
Sedef Kabaş’ın ahlaksız sözlerine soruşturma

Bir televizyon kanalında Sedef Kabaş’ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözlerine ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

TELE 1 yayınında gazeteci iletişim uzmanı Sedef Kabaş'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ve sınırlarını aşan sözlerine ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE TALİMAT VERİLDİ

Başsavcılık titizlikle yürüttüğü soruşturma kapsamında Güvenlik Şube Müdürlüğüne talimat verdi. İlgili yayın kaydının temini ve incelenip tutanak tanzim edilmesi, şüphelinin kimlik-adres bilgilerinin tespiti ve savunmasının alınması, ifadeyi müteakip savcılığa bilgi verilerek alınacak ek talimat doğrultusunda işlemlere devam edilmesi noktasında talimatlar yerine getirilecek.

İNCELEME DE BAŞLATILMIŞTI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin de sosyal medyada yaptığı açıklamada, "TELE 1 yayın kuruluşunda, Sedef Kabaş'ın Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan kabul edilmesi asla mümkün olmayan sözlerine ilişkin inceleme kararı alınmıştır. Konu ilk Üst Kurul toplantısında Kurul gündemine getirilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" açıklamasını yapmıştı.

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Sedef Kabaş'ın ahlaksız sözlerine soruşturma
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