SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Rusya, Ukrayna krizi ile ilgili flaş açıklama

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını İstanbul'da Çamlıca Camii'nde kıldı. Erdoğan, Cuma sonrası Rusya-Ukrayna krizini değerlendirdi. Erdoğan, "Önümde bir Ukrayna ziyareti var. Sayın Putin ile ama telefon ama Moskova ziyareti ile görüşebiliriz. Barışın egemen olmasını istiyoruz." dedi.

"BARIŞIN EGEMEN OLMASINI İSTİYORUZ"

Erdoğan, Rusya-Ukrayna krizindeki gelişmeler ile ilgili soruyu, "Bir savaş çıkması bölgenin huzuru için çok ciddi ihlal doğurur. Bu bölgeyi çok ciddi rahatsız eder. Rusya ve Ukrayna arasında bir barışın olmasına biz arabulucu olabiliriz. Üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu Zelensky ve Putin'e ifade etmiştim. Önümde bir Ukrayna ziyareti var. Sayın Putin ile ama telefon ama Moskova ziyareti ile görüşebiliriz. Barışın egemen olmasını istiyoruz." ifadeleri ile yanıtladı.

"HASTANELERDE HERHANGİ BİR SORUN YOK"

Omicron varyantı ile vakaların artması ile ilgili soruya da yanıt veren Erdoğan, "Olumlu daha da istikamette gelişmeler sağladı. Hastanelerimizde herhangi bir sorunumuz yok. Hastanelerde durumumuz pozitif, vaka olarak söylemiyorum." ifadelerini kullandı.