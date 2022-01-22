Sedef Kabaş’tan skandal FETÖ paylaşımları!

CHP yandaşı gazetecilerden Sedef Kabaş'ın FETÖ ile sıkı ilişkisi dikkat çekiyor. Kabaş'ın, FETÖ'nün medya yapılanmasına 17/25 Aralık sonrası açıktan destek paylaşımları yaptığı görülürken, örgütün de Kabaş'a büyük destek vermesi göze çarpıyor. Kabaş'ın Türkmenlere giden silahları eleştirdiği, Can Dündar ve Erdem Gül'e destek verdiği, İstanbul Sultanahmet'teki saldırı sonrası teröre yandaşlık yaptığı görülüyor. Kabaş'ın, Cumhurbaşkanı ve hükümeti hedef alan her konu başlığına yorum yapması da gözlerden kaçmadı. Öte yandan FETÖ'nün 1 numaralı algı hesabı Fuat Avni ile Kabaş arasındaki sıkı ilişki de dikkat çekiyor.