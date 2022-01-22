SON DAKİKA: Adalet Bakanı Gül’den Sedef Kabaş açıklaması: Adalet önünde hak ettiği karşılığı bulacak

BAKAN GÜL'DEN SEDEF KABAŞ AÇIKLAMASI

Bakan Gül'ün Sedef Kabaş'ın skandal sözlerine ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:

Milletimizin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımızı hedef alan edepten nasipsiz, çirkin sözleri lanetliyorum. Haset ve nefretten doğan bu hadsiz ve hukuksuz ifadeler, milletin vicdanında ve adalet önünde hak ettiği karşılığı bulacaktır.

NE OLMUŞTU?

CHP yandaşlığı ile bilinen gazeteci Sedef Kabaş, CHP'li Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu ile katıldığı Tele-1'deki bir canlı yayında Cumhurbaşkanlığı makamına yönelik skandal sözler sarfetti.

Sedef Kabaş, "Çok meşhur bir söz vardır. Taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz. O saray ahır olur" gibi küstah ifadeler kullandı. Kabaş'ın sözlerine sosyal medyadan çok sert tepki yağdı.

Tele 1 canlı yayınında Sedef Kabaş'tan Cumhurbaşkanlığı makamına skandal hakaret

RTÜK'TEN SEDEF KABAŞ AÇIKLAMASI: İNCELEME KARARI ALINMIŞTIR

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Şahin, "TELE 1 yayın kuruluşunda, Sedef Kabaş'ın Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan kabul edilmesi asla mümkün olmayan sözlerine ilişkin inceleme kararı alınmıştır. Konu ilk Üst Kurul toplantısında Kurul gündemine getirilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verdi.