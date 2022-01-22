SON DAKİKA: Adalet Bakanı Gül’den Sedef Kabaş açıklaması: Adalet önünde hak ettiği karşılığı bulacak

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Cumhurbaşkanlığı makamını ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı TELE 1 televizyonundaki canlı yayında skandal sözlerle hedef aldı. Olay sonrası soruşturma başlatılırken, Kabaş gece saatlerinde gözaltına alındı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Sedef Kabaş ile ilgili bir açıklama yaptı. Kabaş'ın skandal ifadeler ile Başkan Erdoğan'ı hedef almasını lanetlediğini ifade eden Gül, adalet önünde hak ettiği karşılığı alacağını söyledi.
BAKAN GÜL'DEN SEDEF KABAŞ AÇIKLAMASI
Bakan Gül'ün Sedef Kabaş'ın skandal sözlerine ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:
Milletimizin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımızı hedef alan edepten nasipsiz, çirkin sözleri lanetliyorum. Haset ve nefretten doğan bu hadsiz ve hukuksuz ifadeler, milletin vicdanında ve adalet önünde hak ettiği karşılığı bulacaktır.
Milletimizin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımızı hedef alan, edepten nasipsiz, çirkin sözleri lanetliyorum. Haset ve nefretten doğan bu hadsiz ve hukuksuz ifadeler, milletin vicdanında ve adalet önünde hak ettiği karşılığı bulacaktır.— Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) January 22, 2022
NE OLMUŞTU?
CHP yandaşlığı ile bilinen gazeteci Sedef Kabaş, CHP'li Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu ile katıldığı Tele-1'deki bir canlı yayında Cumhurbaşkanlığı makamına yönelik skandal sözler sarfetti.
Sedef Kabaş, "Çok meşhur bir söz vardır. Taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz. O saray ahır olur" gibi küstah ifadeler kullandı. Kabaş'ın sözlerine sosyal medyadan çok sert tepki yağdı.
Tele 1 canlı yayınında Sedef Kabaş'tan Cumhurbaşkanlığı makamına skandal hakaret
RTÜK'TEN SEDEF KABAŞ AÇIKLAMASI: İNCELEME KARARI ALINMIŞTIR
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Şahin, "TELE 1 yayın kuruluşunda, Sedef Kabaş'ın Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan kabul edilmesi asla mümkün olmayan sözlerine ilişkin inceleme kararı alınmıştır. Konu ilk Üst Kurul toplantısında Kurul gündemine getirilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verdi.
SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI
Sedef Kabaş'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ve sınırlarını aşan sözlerine ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.
GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE TALİMAT VERİLDİ
Başsavcılık titizlikle yürüttüğü soruşturma kapsamında Güvenlik Şube Müdürlüğüne talimat verdi. İlgili yayın kaydının temini ve incelenip tutanak tanzim edilmesi, şüphelinin kimlik-adres bilgilerinin tespiti ve savunmasının alınması, ifadeyi müteakip savcılığa bilgi verilerek alınacak ek talimat doğrultusunda işlemlere devam edilmesi noktasında talimatlar yerine getirilecek.
GÖZALTINA ALINDI
Kabaş, Cumhurbaşkanlığı makamı ve Başkan Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle dün gece gözaltına alındı.