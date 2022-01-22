Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: AK Parti'den Sedef Kabaş hamlesi! 81 ilde harekete geçiliyor...
Giriş Tarihi: 22.1.2022 15:41 Son Güncelleme: 22.1.2022 15:47

SON DAKİKA: AK Parti'den Sedef Kabaş hamlesi! 81 ilde harekete geçiliyor...

AA
SON DAKİKA: AK Parti’den Sedef Kabaş hamlesi! 81 ilde harekete geçiliyor...

Son dakika haberine göre; AK Parti, Başkan Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı makamına alçak ifadelerle hakaret eden Sedef Kabaş için harekete geçiyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "AK Parti teşkilatları olarak tüm ülke genelinde Sedef Kabaş, Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu için suç duyurusunda bulunacağız." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı makamını alçak sözlerle hedef alan Sedef Kabaş için AK Parti 81 ilde suç duyurusunda bulunacak. Kabaş'ın sözleri üzerine gülerek yorumlarını sürdüren CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ile CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu hakkında da suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.

AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

AK Parti Grup Başkanvekili ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 81 ilde suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.

Kandemir, "Bir televizyon kanalında Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımıza dönük kabul edilemez, ahlaksız ifadeler sebebiyle AK Parti teşkilatları olarak tüm ülke genelinde Sedef Kabaş, Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu için suç duyurusunda bulunacağız. Kamuoyuna saygıyla duyururuz." dedi.

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Sedef Kabaş, dün akşam CHP yandaşı Tele-1 kanalında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı makamına çok ağır hakaretlerde bulundu. Gazeteci Uğur Dündar ve CHP'li vekiller Engin Özkoç ile Aykut Erdoğdu, Kabaş'ın hakaretlerine müdahale etmezken program devam etti. Kabaş'ın hakaret içerikli sözlerine tepki yağarken, RTÜK program için inceleme başlattı. Sedef Kabaş'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan küstah sözleri sonrası İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma da başlatıldı. Kabaş, dün gece saatlerinde gözaltına alındı. Kabaş sağlık kontrollerinin ardından Adliyeye sevk edildi.

Tele 1 canlı yayınında Sedef Kabaş'tan Cumhurbaşkanlığı makamına skandal hakaret

KABAŞ'TAN SKANDAL İFADELER

Sedef Kabaş, "Çok meşhur bir söz vardır. Taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz. O saray ahır olur" gibi küstah ifadeler kullandı. Kabaş'ın sözlerine sosyal medyadan çok sert tepki yağdı.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: AK Parti'den Sedef Kabaş hamlesi! 81 ilde harekete geçiliyor...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA