SON DAKİKA: AK Parti’den Sedef Kabaş hamlesi! 81 ilde harekete geçiliyor...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı makamını alçak sözlerle hedef alan Sedef Kabaş için AK Parti 81 ilde suç duyurusunda bulunacak. Kabaş'ın sözleri üzerine gülerek yorumlarını sürdüren CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ile CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu hakkında da suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.
AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ
AK Parti Grup Başkanvekili ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 81 ilde suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.
Kandemir, "Bir televizyon kanalında Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımıza dönük kabul edilemez, ahlaksız ifadeler sebebiyle AK Parti teşkilatları olarak tüm ülke genelinde Sedef Kabaş, Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu için suç duyurusunda bulunacağız. Kamuoyuna saygıyla duyururuz." dedi.
NE OLMUŞTU?
Gazeteci Sedef Kabaş, dün akşam CHP yandaşı Tele-1 kanalında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı makamına çok ağır hakaretlerde bulundu. Gazeteci Uğur Dündar ve CHP'li vekiller Engin Özkoç ile Aykut Erdoğdu, Kabaş'ın hakaretlerine müdahale etmezken program devam etti. Kabaş'ın hakaret içerikli sözlerine tepki yağarken, RTÜK program için inceleme başlattı. Sedef Kabaş'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan küstah sözleri sonrası İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma da başlatıldı. Kabaş, dün gece saatlerinde gözaltına alındı. Kabaş sağlık kontrollerinin ardından Adliyeye sevk edildi.
Tele 1 canlı yayınında Sedef Kabaş'tan Cumhurbaşkanlığı makamına skandal hakaret
KABAŞ'TAN SKANDAL İFADELER
Sedef Kabaş, "Çok meşhur bir söz vardır. Taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz. O saray ahır olur" gibi küstah ifadeler kullandı. Kabaş'ın sözlerine sosyal medyadan çok sert tepki yağdı.