Bilecik’teki rüşvet skandalında yeni detaylar! Berberden bile rüşvet istemişler





Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in sağ kolu ve yakın arkadaşı olan danışmanı Selçuk Erdağı, bir müteahhitten istediği 320 bin dolar rüşvetin 200 bin dolarını belediyedeki odasında nakit aldığı sırada polis ekipleri tarafından yapılan baskınla suçüstü yakalanmıştı.