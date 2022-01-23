Son dakika: Kuzey Marmara Otoyolu’nda otobüs kazası: 2 ölü 10 yaralı

Son dakika haberler: İstanbul'da Cuma günü itibarıyla yer yer etkili olan kar yağışı sonrasında Kuzey Marmara Otoyolu bölgesinden acı bir haber geldi. Reşadiye bölgesi olarak bilinen noktada bir yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi vefat ederken çok sayıda yaralının olduğu bilgisi geldi. İşte İstanbul'daki kaza ve kazada yaralanan ve ölenlere ilişkin son dakika bilgileri...