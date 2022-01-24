Bakan Dönmez’den İran açıklaması: Borç yok, kendi taraflarında kaçak söz konusu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez katıldığı bir canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle İran tarafından gerçekleştirilen doğal gaz kesintisi ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Dönmez, "İran'da kendi taraflarında bir istasyonda kaçak söz konusu. 20 Ocak itibarıyla akışı sonlandırmış oldular. 3 gündür böyle sıkıntı ile karşı karşıyayız. İlk etapta sanayi ve işverenlerimizle temasa geçmek suretiyle 10 günlük süreci biraz fedakârlık yaparak nasıl atlatırız, onun planlamasını yaptık" dedi.
"EKİBİMİZİ İRAN'A GÖNDERDİK"
Konuyla ilgili olarak açıklamalarına devam eden Bakan Dönmez, "Şu anda hamdolsun sanayimiz de üretim kapasitesi açısından oldukça iyi bir seviyeye geldi. Tabii bizim de kontrol edemediğimiz durum oldu. Hafta sonu bakan yardımcımızın başkanlığında bir ekibimizi İran'a gönderdik. 'Mümkünse tehir edelim, kış sonrasına bırakalım, mümkün olursa kısaltalım akış başlasın' dedik. Onlar da mümkün olduğunca çalışacaklarını belirttiler. Tekrar bir gaz akışı olabilir mi diye şartları değerlendiriyorlar. Biz mümkün olduğu kadar kısa süre içinde sorunun kaldırılması için girişimde bulunduk. Benzer hava koşulları İran'ın batı tarafını etkiliyor. Bakalım inşallah en kısa sürede hâl çaresini buluruz." ifadelerini kullandı.
"İRAN'A HERHANGİ BİR BORCUMUZ SÖZ KONUSU DEĞİL"
İran'a herhangi bir borcun olmadığını aktaran Bakan Dönmez, "İran'a herhangi bir borcumuz söz konusu değil. Zaten karşı taraftan da böyle bir açıklama yapılmış değil. İran'da iç talebin arttığı ve böyle bir kesinti olduğuna dair duyumları aldık ama resmi olarak bunu doğrultma durumumuz yok. İran da iç tüketimini planlamaları gerekiyor. Eğer mücbir sebep yoksa, alıcısına sözleşmeden kaynaklı bir takım yaptırım ve müeyyide hakları var. Karşı taraf kabul etmediğinde uluslararası tahkime taşınıyor konu. İnşallah o boyuta gelmeden çözülür. Sözleşmede her iki tarafın yükümlülüğü var. Bunlara uyulmadığı takdirde hangi yaptırımlar uygulanacağı belli. Hem aradaki yazışmalar, hem de görüşmelerde İran tarafı 10 gün içinde bu işin çözüleceğini deklare etti. Biz daha da kısa sürede yapılması uyarısını yaptık. Biz ülkenin gelişmesi, kalkınmasına paralel olarak talep artışı olduğunu yıllar önce öngörmüştük. Yeraltı depolama kapasitelerinin arttırılmasına ilişkin bir dizi hazırlık yapmıştık. Şu anda iki tane FSRU yüzer gemimiz var. Burada depolama hacmi kadar önemli olan ne kadarını basabiliyor? Biz normal akışımızı yapıyoruz." şeklinde konuştu.
KADEMELİ ELEKTRİK TARİFESİ İLE İLGİLİ: 150 KİLOVATSAAT KALACAK DİYE BİR KAİDEMİZ YOK"
Kademeli elektrik tarifesi ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Bakan Dönmez, "Tüketim limitine ilişkin gerçekten ihtiyaç varsa değişikliğe gidebiliriz. 150 kilovatsaat kalacak diye bir kaidemiz yok" ifadelerine yer verdi.