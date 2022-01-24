Sedef Kabaş’ı tutuklayan hakimi o fotoğrafla linç etmek istediler! Hakim değil, sağlıkçıymış!

Sedef Kabaş'ın 'Cumhurbaşkanına Hakaret' suçlamasıyla tutuklanmasının ardından sosyal medya ve bir takım yayın kuruluşları tarafından tutuklamayı yapan hakimin hedef haline getirilerek sosyal medyada linç edildiği ortaya çıktı. Yurtdışı kaynaklı ve muhalefet destekli yayın kuruluşları, HSK'nın ilke kararnamesinde yer alan Sulh Ceza Hakimliklerinde 4 yıl kıdem mecburiyeti üzerinden propaganda yaparak hakimi adeta hedef haline getirdi. HSK'nın kararının mevcut hakimleri kapsamadığına göz yuman odaklar kamuoyunu yanlış yönlendirerek yargı mensupları üzerinde baskı kurmaya çalıştı.
HSK ÜZERİNDEN PROPAGANDAYA BAŞLADILAR
Sedef Kabaş'ın tutuklanmasının ardından sosyal medya, yurtdışı kaynaklı medya kuruluşları ve CHP yandaşı kanallar üzerinden tutuklamayı yapan Sulh Ceza Hakimi Furkan Bilgehan Ertem hakkında manipülatif haberler yayılmaya başladı. HSK'nın 21 Ocak 2022 tarihinde yayınlan yani Sedef Kabaş'ın tutuklamaya sevk edilmesinden 1 gün önce ilke kararnamesinde Sulh Ceza Hakimliği için 4 yıl görev yapma kararı vermesi üzerinden algı yapmaya çalışan bir takım çevreler, Furkan Bilgehan Ertem'in bu şartları taşımadığını iddia etti. Oysa HSK'nın kararı yayınlanan ilke kararnamesinin ardından gelecek hakimler için uygulamaya geçti.
Sedef Kabaş, Çağlayan Adliyesi'ne pahalı kürküyle getirilmişti
HAKİMİ HEDEF HALİNE GETİRDİLER
Alman Deutsche Welle (DW) ise Sedef Kabaş'ı tutuklayan hakimi sosyal medya hesabından hedef gösterdi. DW internet sitesinde 'Kabaş'ı tutuklayan hakimin Kavala kararında da imzası çıktı' diye başlık atarak hakimi açık hedef gösterdi. Söz konusu haber ardından hakim hakkında, sosyal medya üzerinden onlarca kişi tehdit ve hakaret içeren paylaşımlarda bulundu. Firari Can Dündar da sosyal medya üzerinden hakim Furkan Bilgehan Ertem'i etiketleyerek hedef haline getiren kişiler arasında yer aldı.
SON DAKİKA: Sedef Kabaş'ın ters kelepçe oyunu kamerada!
Tele 1 canlı yayınında Sedef Kabaş'tan Cumhurbaşkanlığı makamına skandal hakaret
HAKİM DİYE PAYLAŞTIKLARI KİŞİ SAĞLIKÇI ÇIKTI
Öte yandan sosyal medya üzerinden hakim Furkan Bilgehan Ertem olduğu iddia edilen ve bozkurt işareti yapan bir kişi yüzlerce kişi tarafından paylaşıma sunuldu. Yapılan paylaşımlarda yargının siyasileştiği iddia edilerek bağımsız bir karar mercii olmadığı yönünde kara propaganda girişiminde bulunuldu. Yapılan araştırmalarda söz konusu kişinin sadece isim benzerliği bulunduğu ve sağlık personeli olarak görev yaptığı ortaya çıktı. Bilgehan Ertem'in yanında bulunan Avukat cübbeli kişininde Ankara Barosuna kayıtlı avukat M.M.K., olduğu belirlendi.