Sedef Kabaş’ı tutuklayan hakimi o fotoğrafla linç etmek istediler! Hakim değil, sağlıkçıymış!





HAKİM DİYE PAYLAŞTIKLARI KİŞİ SAĞLIKÇI ÇIKTI



Öte yandan sosyal medya üzerinden hakim Furkan Bilgehan Ertem olduğu iddia edilen ve bozkurt işareti yapan bir kişi yüzlerce kişi tarafından paylaşıma sunuldu. Yapılan paylaşımlarda yargının siyasileştiği iddia edilerek bağımsız bir karar mercii olmadığı yönünde kara propaganda girişiminde bulunuldu. Yapılan araştırmalarda söz konusu kişinin sadece isim benzerliği bulunduğu ve sağlık personeli olarak görev yaptığı ortaya çıktı. Bilgehan Ertem'in yanında bulunan Avukat cübbeli kişininde Ankara Barosuna kayıtlı avukat M.M.K., olduğu belirlendi.

SON DAKİKA: Sedef Kabaş'ın ters kelepçe oyunu kamerada!

Tele 1 canlı yayınında Sedef Kabaş'tan Cumhurbaşkanlığı makamına skandal hakaret