Son dakika: Bakan Koca güncel il il koronavirüs vaka haritasını paylaştı

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı ve Bakan Fahrettin Koca koronavirüs süreciyle ilgili vatadanşları bilgilendirmeye devam ediyor. Bakan Koca "8-14 Ocak arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında." diyerek vaka haritasını paylaştı. İşte il il vaka haritası...

VAKA YOĞUNLUĞU EN ÇOK ARTAN 10 İL

Bakan Koca ayrıca "8-14 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Bingöl, İstanbul, Bolu, Rize, Kocaeli, Erzurum, Ankara, Bilecik, Tunceli, Trabzon." sözleriyle alarm veren illeri de duyurdu.