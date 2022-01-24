Son dakika: Bakan Koca güncel il il koronavirüs vaka haritasını paylaştı

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı ve Bakan Fahrettin Koca koronavirüs süreciyle ilgili vatadanşları bilgilendirmeye devam ediyor. Bakan Koca "8-14 Ocak arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında." diyerek vaka haritasını paylaştı. İşte il il vaka haritası...
8-14 Ocak arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında. pic.twitter.com/H7Of6LhC9N— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 24, 2022
VAKA YOĞUNLUĞU EN ÇOK ARTAN 10 İL
Bakan Koca ayrıca "8-14 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Bingöl, İstanbul, Bolu, Rize, Kocaeli, Erzurum, Ankara, Bilecik, Tunceli, Trabzon." sözleriyle alarm veren illeri de duyurdu.
SON 24 SAATİN VAKA TABLOSU!
Sağlık Bakanlığı her gün vaka sayısını da paylaşıyor. Beklenen 23 Ocak tablosu yayımlandı. Buna göre 65.503 yeni vaka tespit edildi ve 185 kişi ise vefat etti.
İşte haftalık Covid-19 tablosu bu şekilde gerçekleşti.