MERTER'DE TRAFİK KİLİT

Öğleden sonra aniden bastıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. D-100 Merter mevkiinde Avcılar yönüne trafik yoğunluğu yaşanıyor. Metrobüs kullanan vatandaşlar yoğun kar yağışı ve kar tutan üst geçit nedeniyle güçlükle yürüyebiliyor.

İSTANBUL'DA KAMU ÇALIŞANLARININ İŞTEN ÇIKIŞ SAATİ ERKENE ÇEKİLDİ

Meteoroloji ve AKOM'dan gelen üst üste uyarılar ile hava radarlarında yapılan inceleme sonrası İstanbul'daki ulaşımın tıkanmaması için kamu kurum ve kuruluşlarında nöbetçi bırakmak koşulu ile çıkışlar 15.30'a çekildi.

Vali Yerlikaya, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgiye göre #İstanbul'da kar yağışı akşam saatlerinde yoğunlaşacaktır. Ulaşımdaki aksamalar dikkate alınarak kamu kurum ve kuruluşlarında, nöbetçi personel bırakılmak suretiyle mesailer; 15.30'da SONA ERECEKTİR." dedi.

Yerlikaya, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması çağrısında da bulundu.