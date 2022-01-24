Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | İstanbul'da toplu taşımada yoğunluk! Metrelerce kuyruk oluştu
Giriş Tarihi: 24.1.2022 19:31 Son Güncelleme: 24.1.2022 19:36

SON DAKİKA | İstanbul'da toplu taşımada yoğunluk! Metrelerce kuyruk oluştu

DHA
SON DAKİKA | İstanbul’da toplu taşımada yoğunluk! Metrelerce kuyruk oluştu

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından yurt genelinde etkisini gösteren kar yağışı İstanbul'da hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetini artıran kar yağışının etkisiyle İstanbul'da trafik durma noktasına gelirken, araçlarıyla çıkmayıp, toplu ulaşım araçlarını tercih edenler, istasyon ve duraklarda aşırı yoğunluk oluşturdu.

Son dakika haberleri: Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı İstanbul'da hayatı olumsuz etkiledi. İş çıkış saatlerinde kar yağışı nedeniyle toplu ulaşım araçlarında aşırı yoğunluk oluştu.

YOĞUNLUK HER GEÇEN DAKİKA ARTIYOR

İstanbul'un büyük bölümünde akşam saatlerinde yollarda trafik durma noktasına geldi. Bazı bölgelerde ise araçlar hiç ilerleyemedi. Araçlarıyla çıkmayıp, toplu ulaşım araçlarını tercih edenler, istasyon ve duraklarda aşırı yoğunluk oluşturdu.

İSTANBUL'A ULAŞIM DURDURULDU

Öte yandan, İstanbul'da etkisini artıran kar yağışının akşam saatlerinde daha da şiddetleneceği öngörülüyor. Kent genelinde birçok yerde ulaşım durma noktasına gelirken, İstanbul'a ulaşım durduruldu.

Kara Yolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklamada ise, "Anadolu tarafından İstanbul yönüne ulaşım, Sakarya'dan (İzmit ve İstanbul istikametine) itibaren tüm araçlar için durdurulmuştur.

Kocaeli'nden ise yalnız ağır taşıt trafiği (İstanbul yönündeki TIR trafiği) durdurulmuştur. Yalova'dan İstanbul ve İzmir istikametindeki ulaşım tüm araçlar için durdurulmuştur" ifadelerine yer verildi.

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SON DAKİKA | İstanbul'da toplu taşımada yoğunluk! Metrelerce kuyruk oluştu
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