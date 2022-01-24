Son dakika: RTÜK Tele1 hakkında kararını açıkladı!

TELE 1'E BİR YAPTIRIM DA DÜNDAR'IN SÖZLERİ İÇİN

Tele 1, aynı programın başka bir bölümünde bu kez Uğur Dündar, Merdan Yanardağ, Musavat Dervişoğlu ve Engin Altay'ın sözleri nedeniyle rapora konu oldu. RTÜK, söz konusu programda toplumsal çatışmayı körükleyecek şekilde halk arasında 'öteki' yaratacak söylemler tespit etti. Üst Kurul, yayında hasmane bir üslupla iktidarı destekleyenlerin hedef gösterilmesini ve toplumda belirli bir kesime karşı kin ve düşmanlığı tahrik eden söylemleri yasaya aykırı buldu. RTÜK ayrıca, moderatör Uğur Dündar'ın 'Bunu yazıyoruz bir kenara… merak etmeyin. Biz de notlar alıyoruz. Gün gelir keser döner sap döner, hesap da döner. İşte o zaman onun hesabı sorulur' ve Merdan Yanardağ'ın 'Bir gün devran değişecek…bu totaliter rejimin sorumluları yargı yönünde halkın önünde ve tarihin önünde hesap verecekler' ifadeleriyle ötekileştirilen kitleyi tehdit ettiğini belirledi. Yayında, hedef haline getirilen bir kitleye yönelik düşmanca bir tutum sergilenmesinin eleştiri sınırları ötesinde aşağılayıcı olduğuna karar veren Üst Kurul, kamusal yayıncılık sorumluluğunu yerine getirmeyen Tele 1'e yüzde 3 idari para cezası verdi.