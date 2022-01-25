Dış politikada yeni dönem, işte yeni adımlar! Barış, istikrar ve güvenlik diplomasisi





Diğer ülkelere ile ilişkilerde planlananlar şöyle:



ERMENİSTAN: Ermenistan ile başlayan yumuşama süreci hızla devam edecek. Karşılıklı uçak seferleri başlatıldı. Uçuşların tek ille sınırla kalmaması, birkaç ili daha kapsaması planlanıyor. Van başta olmak üzere sınıra yakın illerin Ermeniler açısından turistik birer bölgeye dönüştürülmesi hedefleniyor. Hem ilişkilerin daha ısınması hem de turistik amaçlı olarak Ermeniler açısından önemli olan bazı köprüler' başta olmak üzere tarihi yapıların 'gibi restore edilmesi gibi konular üzerinde de duruluyor... Ermenistan ile ilişkilerde en büyük engellerden biri olarak görülen Diasporanın baskısını kaldırmak için özellikle ticaret üzerinden kapı açılacak.