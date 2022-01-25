Son dakika: THY kademeli olarak uçuşlara başladı!

İstanbul Havalimanı'ndaki uçak seferleri kademeli olarak normalleşmeye başladı. Havalimanı pistlerinden birinin öğlen saat 12:00'de uçuşlara açılmasıyla birlikte gerçekleştirilen ilk inişlerin ardından ilk uçaklarda kalkış başladı.



İLK UÇAKLAR KALKTI

Kar temizleme çalışmalarını yerinde inceleyerek uçuşlarla ilgili olarak bilgi veren THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ilk olarak TK1 sefer sayılı New York uçağının kalkış yaptığını belirterek arkasından Miami, Houston, Londra ve Atlanta uçaklarının kalkış yaptığını söyledi.



İKİNCİ PİSTTE AÇILACAK



THY, İGA, TGS ve THY Teknik ekiplerinin seferber olduğunu ve sabaha kadar 60 uçaklık park yerini temizlenerek açılacağını kaydeden Aycı "Yarın önce saatte 10 uçak kaldırıp daha sonra saate 20 uçaklık kapasiteyle uçak kaldırmaya başlayacağız. 20 uçak kaldırıp, 20 uçak indirebildiğimiz ve saatte 40 uçaklık kapasiteye ulaştığımızda operasyon çok hızlı bir şekilde akmaya başlayacak. Diğer havalimanlarına yönlendirilen uçaklarımız, ekiplerimiz ve yolcularımızı kademe kademe buraya almaya başlayacağız. Yarın çok yoğun bir gün olacak. Sabaha kadar temizlik çalışmalarını sürdüreceğiz. Sabaha kadar İGA ekipleri de ikinci pisti açacak ve operasyon çok hızlanacak "diye konuştu





PARK YERLERİ NASIL AÇILIYOR ?



Şehir içinden servislerle ekipleri getirmeye çalıştıklarını ve kendilerine destek veren herkese teşekkür eden Aycı kar temizleme çalışmaları ile ilgili olarak şu bilgileri verdi:



Önce uçağın altını temizliyoruz. Sonra push-back araçları ile uçakları çekiyoruz. Sonra tamamen kepçeler girip karı çekiyorlar. Sonra o alana uçağı çekip operasyona hazır hale getiriyoruz. Yine THY Teknik teknisyenlerimiz tarafından motorların önündeki karlar ve buzlanmalar temizleniyor. Sabahleyin solüsyonlar da dökülecek. Dökülen solüsyonlarla buzlanmamın önüne geçmiş olacağız. Aşırı soğuktan dolayı a çok hızlı buzlanma görüyorsunuz. Açılan yerlerde hızlı buzlanmaları engellemek için solüsyonlar var"



ROTASYONLU ŞEKİLDE ÇALIŞILIYOR



Hem İGA hem THY ekiplerinin evlerine gitmeden uzun süre uykusuz çalıştıklarını kaydeden Aycı ekiplerinin bir kısmının yakında kiraladıkları otellerde bir kısmının ise havalimanında dinlendirilerek rotasyonlu şekilde çalıştığını söyledi.





DEVLETİMİZ TÜM İMKANLARINI SEFERBER ETTİ



Aycı "Devletimiz tüm imkanlarını seferber etmiş durumda. Koordinasyon toplantılarımızı tamamladık. Böyle bir havada, böyle bir durumda bile ekiplerimiz işlerinin başını aksatmadan geliyorlar. O anlamıyla tüm pilotlarımıza, kabin memurlarımıza tüm buradaki yer hizmetleri çalışanlarıma, THY teknisyenlerime, THY Teknik teknisyenlerime, herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu



OPERASYON KADEME KADEME NORMALLEŞECEK



Operasyonların yarın kademe kademe normalleştirileceğini ifade eden Aycı şöyle devam etti:



"Hiç merak etmesinler. Biraz daha sabır istiyoruz. Biz sabaha kadar temizlik çalışmalarını sonuna kadar devam ettireceğiz. Yarın da temizlik çalışmaları devam edecek. Gece gündüz çalışıp operasyona devam edeceğiz. Hiç merak etmeyin. İşimizin başındayız. Tüm ekiplerimiz çalışıyorlar. Yorgunluk nedir bilmeden burada insanüstü bir gayretle çalışıyorlar. Bize destek veren tüm kurum ve kuruluşlara bir kere daha teşekkür ediyorum. Hep birlikte gayretle herkesin yüzünü güldüreceğiz. Bu afetin de bu hava şartlarında üstesinden geleceğiz. İnşallah daha normale dönmüş bir şekilde yola devam edeceğiz. Kar yağışları arada olabilir. Ara ara kesintiler olabilir. Ara ara operasyon yavaşlasa bile operasyonu sürdüreceğiz. Hep birlikte takip edeceğiz"