AK Partili İBB döneminde karla nasıl mücadele edildi? 3 gün önceden...

3 GÜN ÖNCE HAZIR EDİLİRDİ

"AK Partili İBB döneminde, eylül ve ekimde araç, solüsyon, tuz gibi eksiklerin tedariki için ihaleye çıkılırdı. (CHP'li İBB'nin zaten geç kalınmış olan 10 Ocak 2022'deki 100 bin ton tuz alım ihalesini iptal ettiğini hatırlatalım.) Kasım ayı geldiğinde AKOM'da Kışla Mücadele Toplantısı düzenlenir, bu toplantılarda mevcut durum analiz edilir, eksikler belirlenir ve eylem planı hazırlanırdı. Kış mevsimi öncesinde 'Kış Tatbikatı' düzenlenir, bu sayede sahada karşılaşılabilecek muhtemel senaryolara karşı ne gibi önlemler alınacağı tecrübe edilirdi. Meteoroloji verilerine göre yağışın etkili olması muhtemel günden 3 gün önce AKOM'da Acil Durum Ekipleri hazır kıta edilirdi."