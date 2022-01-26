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Giriş Tarihi: 26.1.2022 15:28 Son Güncelleme: 26.1.2022 15:32

İstanbul hizmet beklerken akılalmaz görüntü: 2 gündür kurtarılmayı bekliyorlar

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
İstanbul hizmet beklerken akılalmaz görüntü: 2 gündür kurtarılmayı bekliyorlar

İstanbullunun kar esaretinin başladığı saatlerde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir balıkçı restoranında Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott ile bir araya gelip balık keyfi yapmasına vatandaşlar tepki göstermeye devam ederken, bir rezalet görüntü de Başakşehir’de ortaya çıktı. İmamoğlu balıkçıda keyif yaparken, Başakşehir’deki bir caddede 5 İETT otobüsünün kara saplı bir şekilde iki gündür kurtarılmayı beklediği öğrenildi. İşte o görüntüler:

Meteorolojinin uyarılarına rağmen, İstanbul'da kar yağışı ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) tuzlama ve kar küreme çalışmalarını eksik yapması kenti kara teslim etti ve tepkilere yol açtı.




İstanbul hizmet beklerken akılalmaz görüntü: 2 gündür kurtarılmayı bekliyorlar! | Video



Kar yağışının İstanbul'u esir aldığı pazartesi akşamı ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir balıkçı restoranında Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott ile bir araya geldiği ortaya çıktı. İmamoğlu daha sonra AKOM'a geçti ve orada canlı yayına başladı.

İMAMOĞLU'NA TEPKİ YAĞDI

İmamoğlu'nun restorandaki fotoğraflarının sosyal medyada yayılması sonrasında birçok sosyal medya kullanıcısı bu duruma tepki gösterirken, kimi CHP'li isimler ise bunu yalanlama yarışına girişti. Ancak restoran sahibinin "İmamoğlu restorandaydı" açıklaması sonrasında sosyal medyada algı yapmaya çalışan isimler tek tek iletilerini silmek zorunda kaldı.

İETT ARAÇLARI İKİ GÜNDÜR KARA SAPLI! İŞTE REZALET GÖRÜNTÜLER

İstanbullunun kar esaretinin başladığı saatlerde İmamoğlu'nun balıkçı restoranında olmasına vatandaşlar tepkilerini sosyal medyadan ortaya koymaya devam ederken, bir rezalet görüntü ise Başakşehir'de ortaya çıktı. Başakşehir'deki bir caddede 5 İETT otobüsünün kara saplı bir şekilde iki gündür kurtarılmayı beklediği öğrenildi. Bir vatandaşın çektiği görüntülerde, "Büyükşehir Belediye otobüsleri (beş ya da yedi) tane otobüs kalmış, iki gündür burada!" dediği duyuluyor. İstanbullu kardan dolayı yollarda kalmışken, İmamoğlu balıkçıda keyif yaparken, İETT araçları iki gündür halen kurtarılamadı. İETT araçları kurtarılmayı beklerken, İmamoğlu'nun İstanbul'u kar esaretine bırakması rezaletinin yankıları da sürüyor.

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İstanbul hizmet beklerken akılalmaz görüntü: 2 gündür kurtarılmayı bekliyorlar
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