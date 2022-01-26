İstanbul hizmet beklerken akılalmaz görüntü: 2 gündür kurtarılmayı bekliyorlar

İETT ARAÇLARI İKİ GÜNDÜR KARA SAPLI! İŞTE REZALET GÖRÜNTÜLER

İstanbullunun kar esaretinin başladığı saatlerde İmamoğlu'nun balıkçı restoranında olmasına vatandaşlar tepkilerini sosyal medyadan ortaya koymaya devam ederken, bir rezalet görüntü ise Başakşehir'de ortaya çıktı. Başakşehir'deki bir caddede 5 İETT otobüsünün kara saplı bir şekilde iki gündür kurtarılmayı beklediği öğrenildi. Bir vatandaşın çektiği görüntülerde, "Büyükşehir Belediye otobüsleri (beş ya da yedi) tane otobüs kalmış, iki gündür burada!" dediği duyuluyor. İstanbullu kardan dolayı yollarda kalmışken, İmamoğlu balıkçıda keyif yaparken, İETT araçları iki gündür halen kurtarılamadı. İETT araçları kurtarılmayı beklerken, İmamoğlu'nun İstanbul'u kar esaretine bırakması rezaletinin yankıları da sürüyor.

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