İstanbul hizmet beklerken akılalmaz görüntü: 2 gündür kurtarılmayı bekliyorlar

Meteorolojinin uyarılarına rağmen, İstanbul'da kar yağışı ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) tuzlama ve kar küreme çalışmalarını eksik yapması kenti kara teslim etti ve tepkilere yol açtı.
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Kar yağışının İstanbul'u esir aldığı pazartesi akşamı ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir balıkçı restoranında Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott ile bir araya geldiği ortaya çıktı. İmamoğlu daha sonra AKOM'a geçti ve orada canlı yayına başladı.
İMAMOĞLU'NA TEPKİ YAĞDI
İmamoğlu'nun restorandaki fotoğraflarının sosyal medyada yayılması sonrasında birçok sosyal medya kullanıcısı bu duruma tepki gösterirken, kimi CHP'li isimler ise bunu yalanlama yarışına girişti. Ancak restoran sahibinin "İmamoğlu restorandaydı" açıklaması sonrasında sosyal medyada algı yapmaya çalışan isimler tek tek iletilerini silmek zorunda kaldı.
İETT ARAÇLARI İKİ GÜNDÜR KARA SAPLI! İŞTE REZALET GÖRÜNTÜLER
İstanbullunun kar esaretinin başladığı saatlerde İmamoğlu'nun balıkçı restoranında olmasına vatandaşlar tepkilerini sosyal medyadan ortaya koymaya devam ederken, bir rezalet görüntü ise Başakşehir'de ortaya çıktı. Başakşehir'deki bir caddede 5 İETT otobüsünün kara saplı bir şekilde iki gündür kurtarılmayı beklediği öğrenildi. Bir vatandaşın çektiği görüntülerde, "Büyükşehir Belediye otobüsleri (beş ya da yedi) tane otobüs kalmış, iki gündür burada!" dediği duyuluyor. İstanbullu kardan dolayı yollarda kalmışken, İmamoğlu balıkçıda keyif yaparken, İETT araçları iki gündür halen kurtarılamadı. İETT araçları kurtarılmayı beklerken, İmamoğlu'nun İstanbul'u kar esaretine bırakması rezaletinin yankıları da sürüyor.
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