Haberler Yaşam Haberleri İBB, Hadımköy'de yolu açamayınca bakanlık devreye girdi: Yüzlerce araç mahsur kaldı
Giriş Tarihi: 26.1.2022 11:49 Son Güncelleme: 26.1.2022 11:54

İBB, Hadımköy'de yolu açamayınca bakanlık devreye girdi: Yüzlerce araç mahsur kaldı

İBB, Hadımköy’de yolu açamayınca bakanlık devreye girdi: Yüzlerce araç mahsur kaldı

Türkiye, kar yağışının etkisi altına girerken, İstanbul'da ise kar esaret ve çileye dönüştü. Mahsur kalan sürücüler arabalarını yollarda bırakarak evlerine yürüyerek gitmek zorunda kaldı. Hadımköy noktasında bazı araçlar halen yol kenarlarında bulunuyor ve ulaşımda aksamalara neden oluyor. İBB'nin sınıfta kaldığı tedbir ve yol çalışmaları için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı devreye girdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İBB'nin sorumluluk sahasındaki görevlerini yerine getirememesi nedeni ile Hadımköy noktasında da devreye girdi.

TEM Otoyolu, Hadımköy yolu ve D-100 Karayolunda park edilen otomobil, minibüs, kamyonet ve TIR gibi çok sayıda araç sahipleri tarafından alınmadı.

İBB yolu açamayınca, Hadımköy için Bakanlık devreye girdi | Video

Bilindiği üzere; kar yağışının etkisini gösterdiği akşam sürücüler araçlarını yollarda bırakarak evlerine gitmek zorunda kalmıştı.

ARAÇLAR HALEN AYNI NOKTALARDA DURUYOR

Kar yağışı etkisini yitirirken, yol kenarına park edilmiş araçların bazıları ise halen aynı noktada duruyor. İBB'nin konu ile ilgili buzlanmayı engellemeye yönelik, tuzlama ve tedbir çalışmalarının yetersiz kalmasına vatandaşlar tepki göstermişti.

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: KGM AĞINDA TÜM YOLLAR TRAFİĞE AÇILMIŞTIR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu dün, "Kuzey Marmara Otoyolu ve TEM Otoyolu dahil olmak üzere İstanbul'da KGM ağında kar yağışından dolayı kapalı bir yol bulunmamaktadır. Tüm yollarımız trafiğe açılmıştır." açıklamasında bulunmuştu.

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İBB, Hadımköy'de yolu açamayınca bakanlık devreye girdi: Yüzlerce araç mahsur kaldı
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