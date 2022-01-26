İBB, Hadımköy’de yolu açamayınca bakanlık devreye girdi: Yüzlerce araç mahsur kaldı

ARAÇLAR HALEN AYNI NOKTALARDA DURUYOR

Kar yağışı etkisini yitirirken, yol kenarına park edilmiş araçların bazıları ise halen aynı noktada duruyor. İBB'nin konu ile ilgili buzlanmayı engellemeye yönelik, tuzlama ve tedbir çalışmalarının yetersiz kalmasına vatandaşlar tepki göstermişti.

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: KGM AĞINDA TÜM YOLLAR TRAFİĞE AÇILMIŞTIR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu dün, "Kuzey Marmara Otoyolu ve TEM Otoyolu dahil olmak üzere İstanbul'da KGM ağında kar yağışından dolayı kapalı bir yol bulunmamaktadır. Tüm yollarımız trafiğe açılmıştır." açıklamasında bulunmuştu.