İBB, Hadımköy’de yolu açamayınca bakanlık devreye girdi: Yüzlerce araç mahsur kaldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İBB'nin sorumluluk sahasındaki görevlerini yerine getirememesi nedeni ile Hadımköy noktasında da devreye girdi.
TEM Otoyolu, Hadımköy yolu ve D-100 Karayolunda park edilen otomobil, minibüs, kamyonet ve TIR gibi çok sayıda araç sahipleri tarafından alınmadı.
İBB yolu açamayınca, Hadımköy için Bakanlık devreye girdi | Video
Bilindiği üzere; kar yağışının etkisini gösterdiği akşam sürücüler araçlarını yollarda bırakarak evlerine gitmek zorunda kalmıştı.
ARAÇLAR HALEN AYNI NOKTALARDA DURUYOR
Kar yağışı etkisini yitirirken, yol kenarına park edilmiş araçların bazıları ise halen aynı noktada duruyor. İBB'nin konu ile ilgili buzlanmayı engellemeye yönelik, tuzlama ve tedbir çalışmalarının yetersiz kalmasına vatandaşlar tepki göstermişti.
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: KGM AĞINDA TÜM YOLLAR TRAFİĞE AÇILMIŞTIR
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu dün, "Kuzey Marmara Otoyolu ve TEM Otoyolu dahil olmak üzere İstanbul'da KGM ağında kar yağışından dolayı kapalı bir yol bulunmamaktadır. Tüm yollarımız trafiğe açılmıştır." açıklamasında bulunmuştu.