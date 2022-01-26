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Giriş Tarihi: 26.1.2022 10:34 Son Güncelleme: 26.1.2022 10:49

Bakan Pakdemirli'den yaban hayvanlarına yem!

ÇAĞDAŞ ÇETİNDEMİR ÇAĞDAŞ ÇETİNDEMİR
Bakan Pakdemirli’den yaban hayvanlarına yem!

Çetin kış şartlarında besin sıkıntısı çeken yaban hayvanları unutulmadı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ankara Beypazarı’na bağlı Eğriova bölgesinde yaban hayvanlarının besin ihtiyaçlarını karşılamaları için doğaya yem bıraktı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar(DKMP) Genel Müdürlüğü, özellikle kışın yiyecek sıkıntısı çeken yaban hayvanlarının ve kuş türlerinin aç kalmasını önlemek; yerleşim yerlerine inmelerinin ve insanlarla olan ilişkilerinin sıkıntıya girmesinin önüne geçmek için yaban hayatına yem takviyesi yapıyor.



Bölgeleri fotokapanla izleyen DKMP Müdürlüğü son 2 yılda doğaya yaklaşık 3 milyon kilo yem desteğinde bulundu.

Bakan Pakdemirli'den yaban hayvanlarına yem | Video

Bakan Pakdemirli, Eğriova bölgesinde 200 kilo kuru ot ve 150 kilo buğday ile 100 kilo havucu yaban hayvanlarının beslenmesine takviye amacıyla doğaya bıraktı.

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Bakan Pakdemirli'den yaban hayvanlarına yem!
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