Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar(DKMP) Genel Müdürlüğü, özellikle kışın yiyecek sıkıntısı çeken yaban hayvanlarının ve kuş türlerinin aç kalmasını önlemek; yerleşim yerlerine inmelerinin ve insanlarla olan ilişkilerinin sıkıntıya girmesinin önüne geçmek için yaban hayatına yem takviyesi yapıyor.





Bölgeleri fotokapanla izleyen DKMP Müdürlüğü son 2 yılda doğaya yaklaşık 3 milyon kilo yem desteğinde bulundu.

Bakan Pakdemirli'den yaban hayvanlarına yem | Video

Bakan Pakdemirli, Eğriova bölgesinde 200 kilo kuru ot ve 150 kilo buğday ile 100 kilo havucu yaban hayvanlarının beslenmesine takviye amacıyla doğaya bıraktı.