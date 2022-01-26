İBB kara gömüldü! Vatandaşa camiler AVM’ler kucak açtı

İstanbul'da etkili olan kar yağışı vatandaşı yolda bıraksa da, dondurucu soğukta sergilenen dayanışma yürek ısıttı. Kalp krizi geçiren hastayı askeri helikopter, hamile kadını doğuma 5 dakika kala itfaiye taşıdı. Sağlık ekibi, yol kapalı olunca başka bir hamile kadının doğumunu evde gerçekleştirdi. Karda kalanlara kumanya dağıtıldı, özel kurumlar yurtlarının kapılarını vatandaşa açtı, camiler sabaha kadar açık tutuldu, belediyeler işe giden vatandaşlara sıcak çorba ikram etti. İşte Türk insanının dayanışmasını gösteren o anlar...

Kızılay afet uzmanları, yolların açılmasını bekleyen vatandaşlara çorba, atıştırmalık malzeme, su, içecek ile kumanya dağıttı. Ekipler, zincir takılmasında da yardımcı oldu.

Habipler- Arnavutköy yolunda restoran işleten esnaf, yolda kalan vatandaşlara çay ikramında bulundu.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ile İlim Yayma Vakfı, yolda mahsur kalanlara yurtlarını açtı. TÜGVA, "Muhabbetimiz kadar sıcak ikramlarımızla misafirlerimizi bekliyoruz." açıklamasını yaptı.