İklim değişikliği durdurulabilir! Yüzde 52 umutlu, yüzde 80 yardımcı

Küresel ısınma, insanlık için ciddi tehlike görülüyor. Türkiye de dahil 39 ülkede geçen yıl kasım ve aralıkta araştırma yapıldı. Araştırmada bin 3'ü Türkiye'den olmak üzere 33 bin 236 kişiyle görüşüldü. Araştırma şirketi BAREM'in küresel ortağı WIN'le (Worldwide Independent Network of Market Research) işbirliği içinde gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçlarına ilişkin rapor ise geçen gün yayınlandı. Araştırma, katılımcıların yüzde 86'sının küresel ısınmayı insanlık için ciddi bir tehdit gördüğünü ortaya koydu. Türkiye'de bu oran yüzde 93. Araştırma yapılan 39 ülke arasında 5'inci sıradayız.

HALA UMUT VAR

İklim krizinden çıkışa inanç, pozitifte ancak sınırda. Dünyanın yüzde 52'si, iklim değişikliğinin durdurulabileceği konusunda umutlu. En iyimser ülkeler yüzde 70'le Brezilya, yüzde 67'yle Meksika, yüzde 66'yla Danimarka. En kötümser ülkeler ise yüzde 31'le Hindistan, yüzde 34'le Pakistan ve yüzde 38'le Çin. Türkiye ise yüzde 47'yle kötümser tabloda ancak küresel ısınmayla mücadeleye katkı için çevre dostu ürünler satın alma konusunda dünya ortalamasının üstünde yer alıyor. Türkiye'de yüzde 68, küresel ısınmayı durdurmak için esas çabayı hükümetlerin ve şirketlerin göstermesi gerektiğini düşünüyor. Çevreyi düzeltmek için bireysel çabanın önemli olduğunu düşünenlerin oranı ise yüzde 73.

HER 10 KİŞİDEN 8'İ SEBEP "KÜRESEL ISINMA" DİYOR

Genele bakıldığında da dünya nüfusunun yüzde 80'inin kendi davranışlarının çevreyi iyileştirmeye yardımcı olacağını düşündüğü dikkat çekiyor. Araştırmaya göre; her 10 kişiden 8'i küresel ısınmanın bir sonucu olarak, orman yangınları, seller, fırtınalar gibi doğal afetlerin arttığına inanıyor. Türkiye'de doğal afetlerdeki artışı küresel ısınmaya bağlayanların oranı ise yüzde 83.