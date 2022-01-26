SON DAKİKA: DBP Diyarbakır İl Başkanlığı’na baskın! Aramalar sürüyor...

DBP İl binası içersinde çeşitli tarihlerde sosyal medyada HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in de aralarında olduğu bir grubun terörist başı Abdullah Öcalan ve öldürülen teröristlere hitaben saygı duruşu yaptığı fotoğraflar ortaya çıktı. Başları öne eğik sözde saygı duruşu yapıldığı fotoğrafların ortaya çıkması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda Güvenlik ve TEM şube ekiplerince sabah saatlerinde Şeyh Şamil Mahallesi'nde bulunan binaya operasyon düzenlendi. Binaya giren ekipler, içeride arama yaparken çevik kuvvet polisleri ise tedbir aldı.