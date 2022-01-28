Hablemitoğlu cinayetinin kilit ismi Nuri Gökhan Bozkır Sabah’a konuştu: Suikast silahı Mogan gölü’nde





Savcılığa gönderdiğiniz ihbar mektubunda Tan Dervişoğlu, Altan Bora, Bülent Kutsal ve Ahmet Tarkan Mumcuoğlu'ndan bahsediyorsunuz. Bu kısmı baştan bize anlatır mısınız?

Olayın savcısına, 2015'te gazeteci Zihni Çakır vasıtasıyla bütün bildiklerimi gönderdim. Bu kişilerin cinayet öncesi ve sonrası hareketlerinin, normal Özel Kuvvetler görevlerinin dışında gerçekleştiğini, çok sık geliş-gidiş ve sivil görev faaliyetleri içinde olduklarını söyledim.



Peki, özellikle neden Tarkan Mumcuoğlu ismini veriyorsunuz? Bir şey mi biliyorsunuz?

Mumcuoğlu, o dönemde Genelkurmay'ın verdiği rapora göre Kazakistan'da resmi görevde. Ama cinayetten sonra gölün orada gördüm, net olarak hatırlıyorum.



'SİLAHI MUMCUOĞLU VE KUTSAL ATTI'

Cinayet silahının atıldığına tanık olduğunuz anı anlatır mısınız?

Biz sabah kalktık. Saat 8'de mesaimiz başlar. O gün koşuya gittik... Mogan Gölü'nün nizamiyesine indik. Oradan sonra 11 kilometre... Geride kaldığımda Bülent Kutsal ve Tarkan Mumcuoğlu'nun bir siyah poşeti fırlattığını gördüm. Ben 200-300 metre gerideydim. Benim gördüğümü fark etmediler.