İmamoğlu'nun balık sefasına tepkiler sürüyor! "Gündeminde İstanbul yok"





'BALIKÇIDA KAFA ÇEKİYOR'

Can Ataklı: Bu kadar önemli bir günde o yemeği ertelersin. Yağmurda Bodrum'da, depremde kar tatilinde, İstanbul'a kar krizinde de balıkçıda kafa çekiyor. Salak gibi gideceğin restaurant önüne önceden kar küreme araçlarını gönderirsen, onlar da 10 dakikada bir geçip 'Aman buradan başkan çıkacak. Ayıp olmasın' diye (restaurant önünü) kar küremesi yapıyor.



'PALAVRADAN ADAMLAR'

Nihat Genç: İmamoğlu, üç gün önce afet uyarısı yapıldığı halde İngiliz elçisiyle yemekte yakalanıyor, yardımcısı Murat Ongun da aynı saatte İsviçre'de kayak tatilindeymiş. Boş adamlar boş. Bu palavradan adamları yere göğe koymayanlar, utanır mı?

Gazeteci-Yazar Gaffar Yakınca: 3 saat süren görüşme İBB kayıtlarında yok, misyonunuzun sayfalarında da görünmüyor. İmamoğlu 'Görüşme önemliydi' dedi. Türk kamuoyu bu 'özel ve önemli' görüşmenin kapsamını merak ediyor. Açıklama yapacak mısınız?