Rüşvet skandalı istifa getirdi

CHP
'li Bilecik
Belediyesi'nde yaşanan rüşvet skandalı sonrası istifalar peş peşe geldi. CHP İl Başkan Vekili ve İl Yönetim Kurulu üyesi Cengiz Çevik
ile Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu CHP İl Başkan Yardımcısı Altan Şahin
görevlerinden istifa etti. Bilecik Belediye Başkanı CHP'li Semih Şahin
'in danışmanı ve belediye şirketi KAYI A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Erdağı
'nın bir müteahhitten 200 bin dolar rüşvet alırken suçüstü yakalanıp tutuklanması CHP Bilecik İl Teşkilatı
'nı karıştırdı. CHP İl Başkanı Metin Yaşar
'ın rüşvet skandalına ilişkin yaptığı basın toplantısında Belediye Başkanı Semih Şahin'i kollaması ve rüşvet olayını örtbas etme çabasına girişmesi teşkilatta rahatsızlığa yol açtı.
CHP İl Başkan Vekili ve İl Yönetim Kurulu üyesi Cengiz Çevik ile Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu CHP İl Başkan Yardımcısı Altan Şahin görevlerinden istifa etti. Çevik yaptığı açıklamada, "İl yönetimi bu şaibeli sürecin yanında durduğunu tüm kamuoyuna beyan etmiştir. Bu nedenle görevimden istifa ediyorum" dedi. Altan Şahin ise "Yönetim kurulunun görüş ve düşüncelerini hiçe sayarak, mevcut durumda tarafsız ve yargı sürecini takip ederek değerlendirmek yerine, tamamen bireysel düşünceler ile destek içeren basın açıklaması sonrasında, partimin, yönetim kurulu üyeliğinden istifa ediyorum" açıklaması yaptı.