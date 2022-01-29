Başkan Erdoğan’dan Giresun’da önemli açıklamalar

Giresun'da Dereli-Doğankent Afet Konutları, İşyerleri ve Altyapı Yatırımları Açılış Töreni düzenleniyor. Başkan Erdoğan da törende önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bu projede emeği geçen herkese şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Biraz sonra burada kura ile hak sahiplerine dairelerini teslim edeceğiz. Bütün bu güzelliklerin hepsi Dereli'nin sakini kardeşlerim için.

Bıkmadan usanmadan gece gündüz çalıştık.

Bir cumhurbaşkanı olarak halkımıza verdiğimiz sözü tutmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Dükkanlar teslim edilecek, konutlar teslim edilecek. Biz inşa ve ihya için varız. İcraat icraat, AK Parti iktidarı budur. Bakıyoruz öyle bir muhalefet var ki, yalandan geçilmiyor. Geçen akşam Ulaştırma Bakanım ağzının payını verdi. Güya çıkıp bizi susturacak. Onun seviyesi yok ki seviyesine inelim. Benim için seviye millettir. Milletin de seviyesine inilmez çıkılır. Biz etkiyi cumhurdan aldık.

2023 BİR DÖNÜM NOKTASI OLACAK

Cumhur İttifakı yoluna emin adımlarla ilerliyor. 2023 Türkiye'de bir dönüm noktasıdır. Bu dönüm noktasında hep beraber birlikte çalışmaya var mıyız? Siz varız dedikten sonra mesele bitmiştir. Biz emin adımlarla bu yola devam ederiz. Bizim bu ülkede yapacağımız daha çok iş var.

Size burada verdiğimiz bir söz vardı. Doğalgaz getirecektik. Ve bunu da gerçekleştirdik.