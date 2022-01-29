İBB’nin ’Engelleniyoruz’ iddialarını tek tek çürüttü: Buyur yap elini tutan mı var!

"PROJE YAPMAK İÇİN CUMHURBAŞKANI'NDAN İZİN ALMANA GEREK YOK Kİ"

Göksu, İBB yönetiminin "terörle iltisaklı çalışanlar" meselesi ortaya çıktıktan sonra gündemi değiştirmek için "engelleniyoruz" söylemini devreye soktuğunu söyledi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İncirli, Sefaköy, Beylikdüzü Metro Hattıyla ilgili "311 günden beri evrakımız bekliyor." sözlerinin gerçeği yansıtmadığını belirten Göksu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İBB arasında defalarca yazışma yapıldığını dile getirdi. Bakanlığın projeyle ilgili eksiklikleri İBB'ye bildirdiğini aktaran Göksu, şöyle konuştu:

"Büyükşehir Belediyesi 2012'de rahmetli Kadir ağabey zamanında hazırlanan bu hatla ilgili avan projeyi toparlıyor, gönderiyor. O da kendilerinin hazırladığı bir şey değil. Bakanlık düzeltmeler istiyor. Gidiyor, geliyor. En son Bakanlık diyor ki, 'Metro yapmak istiyorsan jeolojik etkiler, deprem simülasyonu, mimari kesitleri yapmak zorundasın.' Deprem riskiyle karşı karşıya olan bir kentte deprem simülasyonunun olmadığı bir metro projesi olur mu? Bakanlık 'Sen bunları bana gönderdikten sonra kesin projeni göreyim, onaylayım.' diyor. Ancak gelmiyor. Kesin proje olmadan Bakanlık buna izin veremez. İkincisi sen proje yapmak istiyorsan Cumhurbaşkanı'ndan izin almana gerek yok ki. Buyur yap elini tutan mı var."

İBB'nin projeyi dış krediyle yapmak için yatırım programına girmesini istediğini bildiren Göksu, şöyle devam etti:

"Bu dış kredi Türkiye'nin genel büyük borç stokunda gözükecek. Yani bir proje Cumhurbaşkanı'na giderken proje yapılsın mı, yapılmasın mı, diye gitmiyor. 'Ben kredi kullanmak istiyorum.' diye gidiyor. Bu proje Strateji ve Bütçe Başkanlığına gelemiyor çünkü hazır değil. Sanki bir imza atılsa hemen metroya başlayacakmış. İmza atılsa bile bir defa senin kesin projen yok, uygulama projesi yapacaksın. Bir projenin uygulama projesini yapmanın süresi bir yıl. Sonrasında borçlanmak için meclisten yetki alacaksın. İhalesini yapıp o gün imzalanmış olsa dahi en erken 2023'ün sonunda başlar."

Göksu, İBB yönetiminin bugüne kadar projesini hazırladığı tek bir metro projesi bulunmadığı gibi engellenen bir projesinin de olmadığını kaydetti.