Necip Hablemitoğlu’nun ’Köstebek’ kitabının yayıncısı SABAH’a konuştu: Hayatım alt üst oldu

KİMSE YAYINLAMAYA CESARET EDEMEDİ

Hayri Bildik, Hablemitoğlu'nun kitabını yayınlama sürecini ise şöyle anlattı: "Yayınevimizin avukatı, aynı zamanda da akrabam olan Arif Hikmet Bildik, bir gün Necip Hablemitoğlu'ndan bahsetti, 'Kitabını kimse yayınlamaya cesaret edemiyor' dedi. Ben de 'Olur mu öyle şey, biz yayınlarız' dedim. Ondan sonra başıma gelmeyen kalmadı."

SİNDİRMEYE ÇALIŞTILAR

Hayri Bildik'in avukat kızı Dilşat Şeyda Aymak ise şunları söyledi: "Rahmetli Necip Hablemitoğlu yıllar öncesinden FETÖ isimli terör örgütünün devleti sardığını ve her hücresine kadar örgütlendiğini söylüyordu. Sayın Hablemitoğlu sadece söylemekle kalmadı, bildiklerini yazmaya başladı. Kitap daha basılmadan katledildi. Kitap müvekkilim Hayri Bildik tarafından basıldığında ise müvekkilimin hayatı alt üst oldu. Rahmetliyi katledenler Köstebek isimli kitabını yayınlandığı için müvekkilimi sindirmeye çalıştı. Müvekkilim sahte delillerle kumpas kurularak Ergenekon davası ile yargılandı ve yıllar sonra beraat etti. Yargılanırken bile dik duruşundan ödün vermedi. Köstebek isimli kitabın basımı ile ve sonrasında kendisine ve en yakınlarına yaşatılan mağduriyetlerin hiçbir telafisi yok. Dilerim rahmetli Necip Hablemitoğlu, rahmetli Uğur Mumcu ve diğer aydınlarımızın katil ve katilleri bir an önce bulunsun."

Kilit isim çapraz sorguda