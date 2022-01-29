Son dakika: FETÖ’nün Selam Tevhid kumpasına ilişkin flaş gelişme!

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Selam Tevhid kumpasına ilişkin eski emniyet müdürlerinin aralarında bulunduğu 76 sanıkla ilgili verilen cezaları onadı.
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Selam Tevhid kumpasına ilişkin eski emniyet müdürlerinin aralarında bulunduğu 76 sanıkla ilgili verilen cezaları onadı.
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