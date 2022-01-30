DHKP-C’li terörist itirafçı oldu! Terör eylemi öncesi halay çektirdi

10 BİN LİRAYA SİLAH ALMIŞ

Gerilla olmak istediğini bildikleri için kendisine disk içinde eğitim talimatlarının verildiğini, Anadolu sorumluluğu görevini birine devrettikten sonra Yürüyüş dergisinde göstermelik bir göreve devam ettiğini ancak asıl işinin malzeme sorumluluğu olduğunu dile getiren K.K, 10 bin liraya silah aldığını da söyledi.

"DİLEK DOĞAN SAVCISINI İPLE BOĞUN' TALİMATI ALDIM"

Örgütte gerilla olma talebinin kabul edildiğini 2016 Aralık ayında Karaköy'de G.S. isimli birinden öğrendiğini, kendisine Bolu'da kır görevine başlayacağının iletildiğini anlatan K.K, İstanbul Adliyesi'nde görevli bir savcının öldürülmesiyle ilgili aldığı talimatı da ifadelerle açıkladı:

"Keşif yaptık. Armutlu'da kaldığımız yerlere baskın olunca ben ve G.S, E.G'nin evine gittik. Böylece 2017 Eylül ayında illegal alana geçmiş olduk. E.G'nin silah bulmasını istedik. Ertesi sabah evdekiler işe ve okula gidince G.S. bana, hareketin talimatı doğrultusunda benim ve yanımızda olmayan üçüncü bir kişinin daha bir savaşçı ekibi olduğumuzu, komutanın da kendisi olduğunu söyledi. İlk hedefimizin Dilek Doğan dosyasının savcısı olduğunu, Çağlayan Adliyesi'ne girerek cezalandırma, iple boğarak ve benzeri şekilde öldürme eylemi yapmamız gerektiğini söyledi. Daha önce de G.S. bana, daha resmi giyinmemizi ve avukat gibi davranmamız gerektiğini söylemişti. Bugünün akşamında E.G. kendisinden bir gece öncesinde istediğimiz silahları ve 50 adet de mermi getirdi. Bu silahı G.S. kendisine aldı. Ben de diğer 9 milimetrelik tabancayı 100 mermisiyle aldım. İkimiz beraber kalmayalım dedik. Ben Ç.G'nin evinde kaldım. Kişisel samimiyetimizden dolayı yardım etmişti.

Kaldığım süreçte Ç.G'nin eşi, A. abinin E.G'ye sohbet sırasında, binada oturan bir hakim olduğunu ve bunun da D. için sıkıntı çıkarabileceğini' söylediğini bana söyledi. Asansörde tesadüfen karşılaştığım düzgün giyimli kişinin, bahsedilen hakim olabileceğinden şüphelendim. Akşam bu kişi hakkında bilgi toplamamız gerektiğini kararlaştırdık. O kısa sürede Kartal Adliyesi'nde hakim olduğunu öğrendiğim kişinin adres ve iş yeri bilgisini harekete not olarak gönderdim. Ancak Ç.G. ve ailesinin oradan taşınma kararı üzerine herhangi bir eylem gerçekleştirilmedi. İleride yapıldı mı bilmiyorum."