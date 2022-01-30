Başkan Recep Tayyip Erdoğan
, Çotanak Spor Kompleksi, Aksu
Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Doğalgaz Dağıtım Hattı Altyapı Projesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Giresun Belediyesi
'nin önünde vatandaşlara hitap eden Erdoğan özellikle İstanbul
'da İBB'nin basiretsizliği nedeniyle yaşanan kar esaretine dair önemli mesajlar verdi. İşte Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları:
BİRİLERİ BİR YERLERDE KAFA BULMAYA GİDİYOR:
Biz söz verirsek yaparız. Bir daha belini doğrultamaz denilen Dereli
'yi kısa bir sürede tekrar ayağa kaldırdık. Sel felaketi oldu, bakan arkadaşlarımız ve ben hep birlikte Doğankent
'te, Dereli'deydik; balıkçıya gitmedik. Vatandaşlarımızın yanına gittik, onların derdiyle dertlendik. Ama birileri de bakıyorsunuz bir yerlerde kafayı bulmaya gidiyor. Öbür tarafta kar, boran, fırtına esiyor hiç umurlarında değil. Bu belediye başkanlığını ben de yaptım.
Hem de İstanbul'da ve öyle kar, boran, fırtına, deprem olacak, sel olacak. Yok Bodrum
'a git, yok oraya git, yok buraya git, bizim kitabımızda bu yok. Bizim kitabımızda halkınla beraber olacaksın halkınla. Niye sen
devletsin devlet. Sen onları kendi başına bırakamazsın. Eksikleri bir an önce gidereceksin. Bunlar daha kendi partilerini yönetmekten acizler. Bunlar kendi belediyelerinde şehirlere hizmet vermekten acizler.