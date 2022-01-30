Rusya-Ukrayna krizi İsrail ile yeni dönem! Şubatta yoğun diplomasi trafiği





RUSYA-UKRAYNA KRİZİNDE KRİTİK ROL



Dünya'nın nefesini tutarak izlediği Rusya-Ukrayna krizinde Türkiye kritik bir rol üstleniyor. Hem iki ülke ile de iyi ilişkilerinin bulunması hem de girişimci ve insani dış politika anlayışıyla birçok konuda üstlendiği misyondan dolayı Türkiye, gerilimi yumuşatabilecek kilit ülke olarak görülüyor. Taraflar AGİT Minsk toplantılarının bir sonraki turunun İstanbul'da yapılması için teklifte bulundu, Türkiye bu öneriyi sıcak karşıladı. Diğer taraftan Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 Şubat'ta krizin taraflarından Ukrayna'ya gidiyor. Tarihi önem taşıyan görüşmede Erdoğan'ın, bölgede huzurun hakim olması ve gerilimin sıcak çatışmaya dönüşmemesi yönündeki mesajlarını Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky'e iletmesi bekleniyor.