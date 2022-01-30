Terörist ile fotoğrafları ortaya çıkan Semra Güzel’den ne ses var, ne savunma





Anayasa Adalet Karma Komisyonu tarafından oluşturulan hazırlık komisyonu yazılı savunma için 28 Ocak'a kadar süre vermişti. Ancak Güzel sözlü savunmasını da göndermedi; tam anlamıyla sırra kadem bastı. Kimse nerede ve ne yaptığını bilmiyor. Siyasi kulislerde herkes 'Güzel bir yerlere gitmiş olabilir mi' sorusunun yanıtını arıyor.