*İsmail Saymaz ise gündemdeki diğer konular hakkında sosyal medyadan yorumlarına devam ederken, Kılıçdaroğlu'nun son fotoğrafı hakkında hiçbir yorumda bulunmadığı gibi böyle bir şey yaşanmamış gibi paylaşımlar yapmayı sürdürdü.

*Uğur Dündar, "Bilmem farkında mısınız, sözün bittiği yerdeyiz?" iletisini 17 saat önce attıktan sonra sadece yazılarını sosyal medyadan paylaşmayı tercih ederek Kılıçdaroğlu'nun lüks otel odasındaki fotoğrafı hakkında sosyal medyadan tek bir kelam bile etmedi.

*Can Ataklı ise faal olarak kullandığı sosyal medyadan gündemi sarsan Kılıçdaroğlu'nun 100 bin liralık olduğu iddia edilen Boğaz manzaralı otel odası hakkında bir şeyler yazmaması dikkatten kaçmadı.