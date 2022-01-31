Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından zaman zaman bazı videolar paylaşarak görüşlerini açıklıyordu. Evinin mutfağından çektiği videolarla Kılıçdaroğlu "halkın sesi" olduğunu iddia etmişti. Kılıçdaroğlu son yayınladığı videoda ise kendini eleştiren bazı sosyal medya hesaplarının 'troll' olduğunu ileri sürmüştü.
100 BİN LİRALIK LÜKS OTEL ODASI!
CHP İstanbul Gençlik Kolları ise dün akşam sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'nun son açıklamalarının yer aldığı videoyla alakalı olarak bir fotoğraf karesini sosyal medyadan paylaşıp "#SarayınTrollerİfşaOldu" etiketini yazdı. Bu fotoğraf karesinde Kılıçdaroğlu mutfakta değil, lüks bir oda da görülüyor ve hatta Boğaz manzarası da fotoğraf karesine yansıyordu. Kısa bir süre sonra Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya için çekim yaptığı yerin bir otel odası olduğu, Boğaz'a nazır lüks otel odasının fiyatının ise 100 bin lira olduğu ileri sürüldü.
CHP YANDAŞI GAZETECİLER SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ!
CHP İstanbul Gençlik Kolları'nın Kılıçdaroğlu'nun lüks otel odasında olduğunu ifşa ettiği karelerin sosyal medyada yayılması sonrasında sosyal medyadan vatandaşlar tepki gösterirken, CHP yandaşı gazeteciler otel odasındaki Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı ortaya çıkınca sessizliğe büründü.
*Nevşin Mengü en son 17 saat önce paylaşım yaparken, Kılıçdaroğlu'nun lüks otel odası fotoğrafı çıktıktan sonra hiçbir yorumda bulunmaması dikkat çekti.
*İsmail Saymaz ise gündemdeki diğer konular hakkında sosyal medyadan yorumlarına devam ederken, Kılıçdaroğlu'nun son fotoğrafı hakkında hiçbir yorumda bulunmadığı gibi böyle bir şey yaşanmamış gibi paylaşımlar yapmayı sürdürdü.
*Uğur Dündar, "Bilmem farkında mısınız, sözün bittiği yerdeyiz?" iletisini 17 saat önce attıktan sonra sadece yazılarını sosyal medyadan paylaşmayı tercih ederek Kılıçdaroğlu'nun lüks otel odasındaki fotoğrafı hakkında sosyal medyadan tek bir kelam bile etmedi.
*Can Ataklı ise faal olarak kullandığı sosyal medyadan gündemi sarsan Kılıçdaroğlu'nun 100 bin liralık olduğu iddia edilen Boğaz manzaralı otel odası hakkında bir şeyler yazmaması dikkatten kaçmadı.
*Ayşenur Arslan da sessizliğe bürünenlerden oldu. CHP İstanbul Gençlik Kolları Kılıçdaroğlu'nun lüks otel odasındaki fotoğraf karesini paylaşmasına ses çıkarmadığı gibi bu ifşa hakkında da hiçbir yorumda bulunmamakla beraber Kılıçdaroğlu'na tepki de göstermedi.
*Merdan Yanardağ, Kılıçdaroğlu'nun son paylaştığı, lüks otel odasından çekimini yaptığı açıklamayı paylaştıktan sonra ortaya çıkan fotoğraf karesi hakkında herhangi bir şey yazmadığı gibi lüks otel bilgisi hakkında da paylaşım yapmadı.
* ODA TV'nin ise Kılıçdaroğlu'nun lüks otel odası fotoğrafının CHP'nin gençlik kollarından ifşa edilmesi ardından herhangi bir haber yapmaması dikkat çekerken, Soner Yalçın ise sosyal medyadan bu konuya değinmedi.
*CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun trollük suçlaması yaptığı videolu açıklamasını paylaşarak, "Aynı hesaplar tarafından trollenen kaç kişiyiz ?" paylaşımı yapan Özlem Gürses ise Kılıçdaroğlu'nun lüks bir otelden yayını çektiğine dair bilginin sosyal medyadan yayılması sonrasında ise sosyal medya platformu Twitter'dan hiçbir şey yazmadığı görüldü.
İMAMOĞLU VE ONGUN'A DA TEPKİ YOK GİBİYDİ!
İmamoğlu'nun ise İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott ile kar alarmı verildiği ve vatandaşın zor anlar yaşadığı saatlerde lüks bir balıkçı restoranında 48 bin liralık olduğu iddia edildiği yemeğiyle ilgili vatandaşlar arasında tepkiye neden olmuştu. Yandaş gazetecilerden bazıları sessizliğe bürünürken bazıları "ne var bunda?" demişti. Bazıları ise tepki göstermişti. İBB Sözcüsü Murat Ongun'un büyük meblağlı olduğu iddia edilen İsviçre'deki tatiliyle ilgili de CHP yandaşı gazeteciler sessizliğe bürünmüştü. Kılıçdaroğlu'nun lüks otel odasında çekim yaptığına dair fotoğraf karesinin CHP İstanbul Gençlik Kolları hesabından paylaşılması sonrasında ise CHP yandaşı gazetecilerin sessizliği sürüyor.