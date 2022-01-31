‘Cumhurbaşkanına hakaret’ 1926’dan bu yana suç

Gazeteci Sedef Kabaş
'ın "cumhurbaşkanına hakaret
" suçundan tutuklanması ile 1926'dan bu yana TCK'da yer alan bu düzenleme yeniden tartışma konusu yapıldı. CHP, "cumhurbaşkanına hakaret" suçunu düzenleyen maddenin yürürlükten kaldırılması için kanun teklifi hazırladı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi
Cumhuriyet Savcısı Asım Ekren, ilgili yasa maddesini araştıran bir çalışma hazırladı. Basın suçlarında da uzman olan Ekren'in tespit ve değerlendirmeleri özetle şöyle:
26 Eylül 2004 tarihli mevcut TCK, 01 Haziran 2005'te yürürlüğe girdi. TCK'nın 299. maddesine baktığımızda, cumhurbaşkanına hakaret eden kişinin bir yıldan dört yıla kadar hapisle cezalandırılacağı, bu suçun aleni olarak işlenmesi hâlinde verilecek cezanın altıda biri oranında artırılacağı, kovuşturma yapılmasının Adalet Bakanı
iznine bağlı olduğunu görüyoruz.
CEZAYI AK PARTİ DÜŞÜRDÜ
Eski TCK ise 1 Mart 1926'da yürürlüğe girmiş, cumhurbaşkanına hakaret yönünden 5 Ocak 1961'de değişiklik yapılmıştır. Bu düzenlemede kişi, üç seneden aşağı olmamak üzere ağır hapisle cezalandırılır, suçun basın yoluyla işlenmesi halinde ceza üçte birden yarıya kadar artırılırdı. Cezanın temel alt sınırı daha önce üç yıl iken, 2004'teki yeni düzenleme ile bir yıla indirildi.
Geçmişte İzmir Karşıyaka 7. ve İstanbul 43
. Asliye Ceza mahkemeleri, "cumhurbaşkanına hakaret" suçunun Anayasaya aykırı olduğunu ileri sürüp, iptaline karar verilmesini istedi. Ancak Anayasa Mahkemesi
bu talepleri reddetti.
Anayasaya göre, cumhurbaşkanı devletin başıdır ve bu sıfatla Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk Milleti
'nin birliğini temsil eder. Bu nedenle cumhurbaşkanına hakaret suçu, kişilere ve şerefe karşı suçlar içerisinde değil, devlete karşı işlenmiş suçlar bölümünde düzenlenmiştir.
Ayrı (istisnai) yasal düzenleme sadece cumhurbaşkanı için bulunmuyor. Milletvekilleri, vali, kaymakam, hakim, savcı, avukat, noter, asker, MİT mensubu gibi birçok meslek grupları ile ilgili görevleri nedeniyle işlenen suçlarda usûl hukukuna dair özel düzenlemeler mevcut.