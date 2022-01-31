SON DAKİKA: TBMM Hazırlık Komisyonu Semra Güzel için çarşamba günü toplanıyor!

Son dakika haberi... TBMM Hazırlık Komisyonu Semra Güzel için çarşamba günü toplanıyor....
TBMM Hazırlık Komisyonu, HDP'li Semra Güzel'in sözlü savunmasını almak üzere Çarşamba günü tekrar toplanacak. Güzel savunmasını yapmak üzere kendisinin yerine başka bir HDP'li milletvekilini tayin edecek.
SEMRA GÜZEL'DEN NE SES VAR, NE SAVUNMA
Son haftalarda Türkiye gündeminden düşmemesine karşın ne çıkıp konuştu ne de bir yerde görüntülerine rastlandı. TBMM'de Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması için oluşturulan hazırlık komisyonu savunma için çağrı tebligatını ulaştırmak için kendisine ulaşamadığı için sekretaryasına yaptı.
Anayasa Adalet Karma Komisyonu tarafından oluşturulan hazırlık komisyonu yazılı savunma için 28 Ocak'a kadar süre vermişti. Ancak Güzel sözlü savunmasını da göndermedi; tam anlamıyla sırra kadem bastı. Kimse nerede ve ne yaptığını bilmiyor. Siyasi kulislerde herkes 'Güzel bir yerlere gitmiş olabilir mi' sorusunun yanıtını arıyor.
Yarın yapılacak hazırlık komisyonu toplantısına katılıp sözlü savunmasını yapıp yapmayacağı konusunda partili arkadaşları da bilgi vermiyor. Güzel kendisinin komisyona gelip savunma yapmak yerine başka bir arkadaşını göndermesi ihtimalinin çok daha yüksek olduğu belirtiliyor.