Başkan Erdoğan’ı savunmak suç mu? Avukat Hüseyin Aydın hakkındaki kovuşturmayla ilgili A Haber’e açıklamalarda bulundu

Ben hangi nedenle soruşturma açıldığını öğrenince, bu dilekçenin esas alınarak bir soruşturma açılmasının hukuka aykırı olduğunu ve bu dilekçeye savunma vermenin bile avukatlık mesleğine saygısızlık olacağını ifade ettim ve savunma vermedim.

"SAYIN CUMHURŞBAKANIMIZIN ANAYASAL HAKKINI KULLANMASINI ENGELLEMEYE YÖNELİK BİR ÇABA SÖZ KONUSU"

Bunun anlamı şudur. Her vatandaş gibi sayın cumhurbaşkanımız da kendisine yönelen suçlarla ilgili olarak açılan bir kamu davasında haklarını bizzat veya vekili aracılığı ile kullanabilir. Bu onun anayasal hakkı. Burada sayın cumhurbaşkanımız vekili aracılığı ile kullandığı anayasal hakkını kullanmasını engellemeye yönelik bir çaba söz konusu.