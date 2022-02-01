Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın’a kovuşturma! Ankara’da tepki çeken olay
Giriş Tarihi: 1.2.2022 13:38 Son Güncelleme: 1.2.2022 14:00

Başkan Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın’a kovuşturma! Ankara’da tepki çeken olay

Başkan Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın’a kovuşturma! Ankara’da tepki çeken olay

Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında gerçek dışı iddialarla suç duyurusunda bulunan Ankaralı avukat Bendal Celil Ezman hakkında mahkeme kararını verdi. Ancak Ankara Barosu faturayı mahkemenin suçlu bulduğu Ezman’a değil, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı savunan avukat Hüseyin Aydın’a kesti.

Olay Ankaralı avukat Bendal Celil Ezman'ın, mesnetsiz iddialarla Başkan Erdoğan için suç duyurusunda bulunmasıyla başladı. Başkan Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, FETÖ diline sahip olan avukat Ezman hakkında, 'Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan' kamu davası açtı. Yargılama sonucunda mahkeme Ezman'ı suçlu buldu ve hakkında bir yıl hapis cezası verdi. Cezası bir daha tekrar edilememek şartıyla ertelendi. Bu kez devreye Baro girdi. Ankara Barosu, Hüseyin Aydın'ı şikayet etti. 1 numaralı Baro Başkanı Erinç Sağkan, Aydın hakkında kovuşturma açılmasına karar verdi. Sürecin henüz tamamlanmadığı öğrenildi.

Başkan Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın’a kovuşturma! | Video

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Başkan Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın’a kovuşturma! Ankara’da tepki çeken olay
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