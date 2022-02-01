Başkan Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın’a kovuşturma! Ankara’da tepki çeken olay

Olay Ankaralı avukat Bendal Celil Ezman'ın, mesnetsiz iddialarla Başkan Erdoğan için suç duyurusunda bulunmasıyla başladı. Başkan Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, FETÖ diline sahip olan avukat Ezman hakkında, 'Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan' kamu davası açtı. Yargılama sonucunda mahkeme Ezman'ı suçlu buldu ve hakkında bir yıl hapis cezası verdi. Cezası bir daha tekrar edilememek şartıyla ertelendi. Bu kez devreye Baro girdi. Ankara Barosu, Hüseyin Aydın'ı şikayet etti. 1 numaralı Baro Başkanı Erinç Sağkan, Aydın hakkında kovuşturma açılmasına karar verdi. Sürecin henüz tamamlanmadığı öğrenildi.

Başkan Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın’a kovuşturma! | Video