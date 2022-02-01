Son dakika haberi | CHP’li Bilecik Belediyesi’nde skandallar bitmiyor: Rüşvetçilerin arsa vurgunu!

Son dakika haberi: Bilecik'te 2 yıldan uzun süredir dilden dile dolaşan rüşvet iddiaları geçtiğimiz hafta KOM ekiplerinin Belediyeye yaptığı şok operasyonla vücut bulmuştu. Belediye Başkanı CHP'li Semih Şahin'in çocukluk arkadaşı, danışmanı ve aynı zamanda belediye iştiraki olan KAYI A.Ş'nin yönetim kurulu başkanı Selçuk Erdağı bir müteahhitten 320 Bin dolarlık rüşvetin 200 Bin dolarını nakit alırken suçüstü yakalanmıştı. Rüşvetçi danışman tutuklanırken, CHP kanadı ise suçu ve suçluları koruyup kollayan açıklamalar yapmıştı.

Rüşvet iddialarını 11 ay önce gündeme getiren SABAH, kentte büyük bir skandalı daha ortaya çıkardı. Bilecik'in en değerli alanı olan Pelitözü köyü yakınlarındaki 5 Bin 250 dönümlük arazi üzerinden büyük vurgun yapıldığı ortaya çıktı. İşte o vurgunun ayrıntıları.