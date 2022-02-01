Son dakika haberi | CHP’li Bilecik Belediyesi’nde skandallar bitmiyor: Rüşvetçilerin arsa vurgunu!

Son dakika haberi: Bilecik'te 2 yıldan uzun süredir dilden dile dolaşan rüşvet iddiaları geçtiğimiz hafta KOM ekiplerinin Belediyeye yaptığı şok operasyonla vücut bulmuştu. Belediye Başkanı CHP'li Semih Şahin'in çocukluk arkadaşı, danışmanı ve aynı zamanda belediye iştiraki olan KAYI A.Ş'nin yönetim kurulu başkanı Selçuk Erdağı bir müteahhitten 320 Bin dolarlık rüşvetin 200 Bin dolarını nakit alırken suçüstü yakalanmıştı. Rüşvetçi danışman tutuklanırken, CHP kanadı ise suçu ve suçluları koruyup kollayan açıklamalar yapmıştı.
Rüşvet iddialarını 11 ay önce gündeme getiren SABAH, kentte büyük bir skandalı daha ortaya çıkardı. Bilecik'in en değerli alanı olan Pelitözü köyü yakınlarındaki 5 Bin 250 dönümlük arazi üzerinden büyük vurgun yapıldığı ortaya çıktı. İşte o vurgunun ayrıntıları.
İMAR PLANI SONUÇLARI KASTEN BEKLETİLDİ
Bilecik'te AK Parti döneminde, kentin geleceğini kurtaracak gözüyle bakılan ve içerisinde Bursa otoyolu, OSB, Üniversite ve yeni Şehir Hastanesi yatırımlarının bulunduğu 5 Bin 250 Dönümlük alanda yeni imar planı çalışmaları başlatıldı. Bölgede imar planına esas jeolojik ve jeoteknik etüt çalışmaları ile kurum görüşlerinin alınmasına başlandı. İhaleyi alan Ankaralı bir firmanın başladığı çok kapsamlı etüt çalışmaları henüz tamamlanmadan 2019 yerel seçimleri yapıldı. Seçimlerin ardından Belediye yönetimi CHP'ye geçti. Bu sırada devam eden imar planı etüt çalışmaları tamamlandı. Firma, hazırlanan 136 sayfalık imar planını CHP'li Şahin ve ekibine teslim etti. İnceleme sürecini bir an önce bitirerek planı meclise sunması beklenen Başkan Şahin, kentin gelişimi için çok değerli olan planları bekleterek meclise sunmadı.
TARLALAR RÜŞVET KARŞILIĞI TANIDIKLARA PEŞKEŞ ÇEKİLDİ
İlgili imar planlarını meclise sunmayan CHP'li Başkan Semih Şahin, incelemesi gereken teknik personelden bile sakladığı planları Selçuk Erdağı'na verdi. Planların tamamını, odasındaki bilgisayarında tutan Selçuk Erdağı, otoyol, Şehir hastanesi, OSB ve Üniversite yatırımları bulunduğu için çok kıymetli hale gelecek olan arazileri henüz tarla vasfındayken, para karşılığı pazarlamaya başladı. Tarlaların büyük kısmı, İstanbul'dan gelen ya da çağırılan tanıdık isimlerce, sahiplerinden cüzi paralar karşılığında satın aldırıldı. Erdağı, kar ettirdiği bu isimlerden de hatırı sayılır paralar aldı.
YETMEDİ, PLANLARLARDA KİŞİYE ÖZEL DÜZENLEMELER YAPILDI
Şahin'in çocukluk arkadaşım dediği danışmanı Selçuk Erdağı, İmar planları meclisten geçmeden, yani henüz daha ucuz iken, tanıdıklara peşkeş çekilen çok değerli arazileri satın alanlarla bir kez daha masaya oturdu. Bilgisayarındaki planları açarak bu kişilerle pazarlığa oturan Erdağı, arazinin konumuna göre, yeşil alan, yoldan çıkarma ya da kat arttırma şeklinde kişiye özel düzenlemeler yaparak bu düzenlemeleri kimsenin haberi olmadan teknik bir personel aracılığıyla imar planlarına işletti. Böylece Şahin ve Danışmanı, imar planı üzerinden ikinci kez vurgun yaptı.
KOMİSYONA SÜRE VERMEDİ "İNCELENMESİNE GEREK YOK" DEDİ
Ankaralı firmanın Belediyeye teslim ettiği İmar planları üzerinde kimsenin haberi olmadan kişiye özel düzenlemeler yapan CHP'li Şahin ve Erdağı, Para aldıkları kişilerin istekleri doğrultusunda son şeklini verdikleri imar planını meclise sundu. Toplantıya katılan AK Parti ve MHP'li Meclis üyeleri, "Apar topar yapmayalım. İncelenmesini bekleyelim" dese de, CHP'li Şahin, "İncelenmesine gerek yok. Planlar Ankara'dan geldi ve kurumların görüşleri doğrultusunda geldi" diyerek inceleme süresi vermeden oylamaya sundu. Gizlice revize edilen İmar Planı, Cumhur ittifakı üyelerinin ret oylarına rağmen Millet ittifakı üyelerinin oy çokluğuyla meclisten geçirildi. Böylece kapalı kapılar ardında alınan paraların da karşılığı verilmiş oldu. Başkan Şahin ve danışmanının, net rakam öğrenilemese de bu sayede Milyonlarca Lira haksız kazanç elde ettikleri tahmin ediliyor.