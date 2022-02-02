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Giriş Tarihi: 2.2.2022 13:17 Son Güncelleme: 2.2.2022 13:31

CHP'nin 14. katında neler oluyor? Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun adaylık savaşı

CHP’nin 14. katında neler oluyor? Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’nun adaylık savaşı

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki açmazı devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında adaylıkla ilgili bir anlaşmazlık olduğu biliniyor. ahaber'de açıklamalarda bulunan kamuoyu araştırmacısı İhsan Aktaş, CHP Genel Merkezi'nde yaşananlara dair önemli detaylar paylaştı. Aktaş, adaylık için öne çıkan isimler Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun farklı güçler tarafından destek gördüğünü belirtti. Aktaş ayrıca Millet İttifakı'ndaki en büyük sıkıntıyı diğer ittifak partilerinin taleplerini baskılamışken HDP'nin en yüksek düzeyde talepkar olması şeklinde açıkladı.

CHP ve Millet İttifakı sık sık seçim talebini gündeme getiriyor fakat henüz ortada bir cumhurbaşkanı adayı olmaması, üstelik isimler üzerinde ciddi derece karşıt görüşlerin ortaya çıkması krizi tırmandırıyor. CHP Genel Merkezi'nde de adaylar arasında çekişme ve ayrılıklar sık sık dışarıya yansıyor.

14. KATTA NELER OLUYOR?

ahaber ekranlarında konuşan kamuoyu araştırmacısı İhsan Aktaş, adaylık kriziyle ilgili çok önemli deaylar paylaştı. CHP'nin 14. katında neler oluyor? sorusuna karşılık İhsan Aktaş Millet İttifakı bileşenlerinin düşünüldüğünde en önemli mücadelenin CHP içerisinde yaşandığı cevabını verdi.

GÜCÜ YETEN ADAY OLACAK

İhsan Aktaş "Türkiyede siyasetin genetiğini bildiğiniz zaman öngörüleriniz oluyor. Millet İttifakı'nın bileşenleri düşünüldüğünde ise ilk mücadele CHP içerisinde olacak. Hizipçi bir parti. Gücü yetenin aday olmak için çaba sarf edeceği belli." dedi.

İKİ İSİM ÖNE ÇIKIYOR AMA...

Bu adaylık için Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu isimlerinin öne çıktığını söyleyen Aktaş, CHP kurumsal yapısının Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday yapmak isteidğini dile getirirken Meral Akşener ve küresel güçlerin Ekrem İmamoğlu ismini desteklediğini aktardı.

Ayrıca 7 partinin bulunduğu Millet İttifakı içerisinde diyalogların da nasıl olacağı konusunda Aktaş, HDP desteği olmadan Millet İttifakı'nın siyasal karşılının bulunmadığını söyledi.

MİLLET İTTİFAKI'NDA HDP ÇIKMAZI!

Aktaş, bunun yanında HDP'nin durumdan istifade edip taleplerini yüksek tutarken diğer partilerin taleplerini baskıladığını da belirtti. Aktaş, muhalefetin tek motivasyonunun Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı olduğunun altını çizdi ve millete bir vizyon ve gelecek vaad edilmediğini vurguladı.

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"UMUDUNU AVRUPA'YA BAĞLAYANLAR KAYBEDECEK"

İhsan Aktaş "Avrupa'nın gerilemesi sürecinde umudunu Avrupa'ya bağlayanlar da gerileyecekler. Umudunu müstemlekeye bağlayanlar da kaybedecek. Memlekete sunacakları bir vizyon da yok. Vizyon koymamalarının bir nedeni de var.

7 partinin siyasetleri birbirine o kadar aykırı ki. Suriye'de PYD ile ilgili CHP bir vizyon ortaya koyduğunda HDP'yi rahatsız edecek. İş şuna kalıyor siyasi magazine kalıyor. " diye ekledi.

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CHP'nin 14. katında neler oluyor? Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun adaylık savaşı
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