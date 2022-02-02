CHP’nin 14. katında neler oluyor? Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’nun adaylık savaşı

MİLLET İTTİFAKI'NDA HDP ÇIKMAZI!

Aktaş, bunun yanında HDP'nin durumdan istifade edip taleplerini yüksek tutarken diğer partilerin taleplerini baskıladığını da belirtti. Aktaş, muhalefetin tek motivasyonunun Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı olduğunun altını çizdi ve millete bir vizyon ve gelecek vaad edilmediğini vurguladı.

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"UMUDUNU AVRUPA'YA BAĞLAYANLAR KAYBEDECEK"

İhsan Aktaş "Avrupa'nın gerilemesi sürecinde umudunu Avrupa'ya bağlayanlar da gerileyecekler. Umudunu müstemlekeye bağlayanlar da kaybedecek. Memlekete sunacakları bir vizyon da yok. Vizyon koymamalarının bir nedeni de var.