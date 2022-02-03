Başkan Erdoğan Ukrayna’da resmi törenle karşılandı

ERDOĞAN, YÜKSEK DÜZEYLİ STRATEJİK KONSEY ONUNCU TOPLANTISINA KATILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi ziyaret kapsamında, 2. Dünya Savaşı'nda ölenlerin anısına Kiev'de yapılan Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bırakacağı, Marinskiy Sarayı'ndaki resmi karşılama töreninin ardından da Zelenskiy ile baş başa görüşeceği ifade edildi.

Erdoğan daha sonra, iki ülke arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Onuncu Toplantısına katılacak. Toplantıda, stratejik ortaklık düzeyindeki Türkiye-Ukrayna ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da derinleştirilmesi imkanları ele alınacak, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacak.