CHP’li Belediyede bir skandal daha! Hediye gelen karidesleri bile belediyeye faturalandırmışlar





200 Bin dolar rüşvet alırken yakalanan CHP'li danışman Selçuk Erdağı böylece, İzmir'den gelen her bir karides için Belediyeden Binlerce Lira kopardı. CHP'li Başkan Semih Şahin ise, Belediyeye kesilen karides faturalarının ödenmesi için bizzat talimat verdi ve ödeme emirlerine imza attı.