CHP’li Belediyede bir skandal daha! Hediye gelen karidesleri bile belediyeye faturalandırmışlar

Bilecik Belediye Başkanı CHP'li Semih Şahin'in danışmanı Selçuk Erdağı, Bilecik Belediyesine 19 Ocak günü yapılan rüşvet operasyonunda bir müteahhitten, seri numaraları alınmış olan tam 200 Bin doları nakit olarak alırken suçüstü yakalanmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
Türkiye'nin gündemine oturan rüşvet olayının yankıları sürerken, CHP'li eski Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, sosyal medya hesaplarından paylaştığı ve "İzmir'den Bilecik'e rüşvet olarak kasa kasa karides yollandı" şeklindeki iddialarını araştıran SABAH, yeni bir vurgunu daha ortaya çıkardı.
BELEDİYEDEKİ İŞLEMLERE KARŞILIK KARİDES
Aslen Bilecikli olan ancak uzun yıllardır İzmir'de yaşayan ve turizm işiyle uğraşan A.İ isimli bir iş adamının, Bilecik'te satın aldığı arsa ve taşınmazlarıyla ilgili Belediyede görülecek işlemlerin karşılığında İzmir'den Bilecik Belediyesine kasalarla karides yolladığı öğrenildi.
Semih Şahin ve rüşvet ekibinin yemesi için Bilecik'te, karayolu üzerinde faaliyet gösteren bir restorana gönderilen karidesler CHP'li ekip tarafından afiyetle yendi.
AYNI KARİDESLER İÇİN BELEDİYEYE 40 BİN TL FATURA KESİLDİ
Karides skandalı bunula da bitmedi, CHP'li Şahin ve Belediyede kurduğu rüşvet ekibinin karides ziyafeti çektikleri Acar Restoran, rüşvetten tutuklanan Selçuk Erdağı'nın talimatıyla Belediyeye 40 Bin TL karides faturası kesti.
200 Bin dolar rüşvet alırken yakalanan CHP'li danışman Selçuk Erdağı böylece, İzmir'den gelen her bir karides için Belediyeden Binlerce Lira kopardı. CHP'li Başkan Semih Şahin ise, Belediyeye kesilen karides faturalarının ödenmesi için bizzat talimat verdi ve ödeme emirlerine imza attı.