Eyüpsultan Camii’nde Regaib Kandili coşkusu

İslam Aleminde Üç Ayların başlangıcı kabul edilen Ragaib Kandili solayısıyla İstanbul'da camiler doldu taştı. Vatandaşlar, Regaib Kandili sebebiyle başta Eyüpsultan Camii olmak üzere Ayasofya, Çamlıca camilerine akın etti. Vatandaşların yoğun ilgisi nedeniyle camiler tıktıl tıklım doldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Regaib Kandilini Eyüpsultan Camii'nde vatandaşlarla birlikte geçirdi

KURAN OKUNDU DUALAR EDİLDİ

Yatsı namazı sonrasında vatandaşlar okunan Kuran-ı Kerim tilaveti ve seslendirilen ilahı ve mevlidi şeridi dinledi. Ellerini semaya açan vatandaşlar, yapılan duaya eşlik etti. Kandil sebebiyle Eyüp Sultan Hazretlerinin türbesi de ziyaretçi akınına uğradı.

Regaib Kandili dolayısıyla AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları üyeleri Şehzadebaşı Camii'nde program düzenledi. Kandil programı sonrasında camide bulunanlar edebiyatçı Sezai Karakoç ile 15 Temmuz darbe girişimi gecesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde sehit edilen Prof. Dr. İlhan Varank'ın kabrini ziyaret etti.

