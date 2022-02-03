FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen yeniden hakim karşısında

MİT tarafından yurt dışında kıskıvrak yakalanarak Türkiye'ye getirilen FETÖ elebaşının yeğeni ve örgütün sözde üst düzey yöneticisi Selahaddin Gülen hakkında 'Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan 22.5 yıla kadar hapis istemiyle açılan davaya devam edildi.

FETÖ/PDY'nin sözde ülke sorumluları arasında yer alan birçok isimle akrabalık bağı bulunan Selahaddin Gülen'in, örgüt elebaşının talimatı üzerine FETÖ'nün mahrem yapılanmasının yardımıyla yurt dışına kaçtığı tespit edilmiş, örgütün sözde istişare heyeti üyeleri ve üst düzey sorumlularıyla da ilişkili olduğu belirlenmişti. MİT'in operasyonuyla Türkiye'ye getirilen Gülen, savcılık ifadesinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirtmiş, örgüt elebaşının yaşadığı Pensilvanya'daki kamp ve örgütsel yapılanmaya ilişkin itiraflarda bulunmuştu. Sanık Gülen hakkında, 'Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Selahaddin Gülen ile avukatı katıldı. Mahkeme Başkanı, önceki celse alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okudu, ardından savunma yapması için Gülen'e söz verdi. Soruşturma aşamasında örgüte dair bildiklerini samimi şekilde itiraf ettiğini iddia eden Gülen, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini söyleyerek, tahliyesini talep etti.

MİT tarafından yakalandığı Kenya'ya evlenmek için gittiğini söyleyen Gülen, darbe girişiminin ardından örgütün buradaki yapılanmasına yönelik faaliyette bulunduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığını, mesaj kayıtlarında da bu durumun görüleceğini belirtti. Gülen, "Kenya'da evlendim, eşim Türk vatandaşıdır. Yaklaşık 7 ay bu ülkede kaldıktan sonra Türkiye'ye getirildim. Gözaltındayken örgüte dair bildiğim her şeyi anlattım. 212 kişinin ismini verdim ve bunları teşhis ettim. Bunun dikkate alınmasını talep ediyorum." dedi.

ÖRGÜTSEL MİSYONUNUN OLMADIĞINI SAVUNDU

Sanık avukatı da Gülen'in Kenya'ya evlenmek için gittiğini, örgütsel bir misyonunun bulunmadığını, bu durumun sanığa ait dijital materyallerdeki belgelere de yansıdığını söyledi. Müvekkilinin itirafçı olduğunu söyleyen avukat, etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması halinde Gülen'in cezasının infaz edilecek bir halinin kalmayacağını belirterek, tahliye talebinde bulundu. Beyanların ardından ara karar açıklayan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Esasa ilişkin mütalaasını hazırlaması için dosyanın cumhuriyet savcısına verilmesine hükmeden mahkeme, duruşmayı erteledi.

Fetullah Gülen’in yeğeni hakim karşısında! Mahkemede inkara sarıldı